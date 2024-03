Volata Champions: il calendario di Roma e Lazio

A undici giornate dalla fine del campionato la corsa per la Champions League si fa sempre più appassionante. Nel gruppone delle sei squadre in 11 punti in lotta per il quarto posto (e magari quinto, ndr) ci sono anche Roma e Lazio (che si aggiungono a Bologna, Napoli, Fiorentina, Atalanta), rispettivamente a quota 47 e 40 punti. Il rush finale mette davanti alle romane diversi big match che delineeranno la classifica, ma soprattutto l’incognita coppe europee. Impegni che potrebbero distrarre non poco i giallorossi e i biancocelesti.

Il calendario della Roma

La Roma è in netta ascesa. L’arrivo di De Rossi ha invertito il trend della squadra. Pellegrini e compagni dall’avvento di DDR hanno lasciato il nono posto in classifica e sono risaliti fino al quinto a -4 dal Bologna dei miracoli di Thiago Motta con sei vittorie in sette partite di Serie A, unica sconfitta contro l’Inter che corre verso lo scudetto. Adesso però per i giallorossi arriva il bello. La Roma oltre all’Europa League (giovedì andata degli ottavi all’Olimpico contro il Brighton) dovrà affrontare tutti i big match con le dirette concorrenti: Fiorentina (28esima giornata), Lazio (31esima giornata), Bologna (33esima giornata), Napoli (34esima giornata) e Atalanta (36esima giornata). Nel mezzo l’Europa League e la sfida alla Juventus (35esima giornata). Un finale di stagione di fuoco per la Roma di De Rossi.

Il calendario della Lazio

I biancocelesti in netto ritardo nella corsa per l’Europa che conta, da contraltare avranno un calendario sulla carta più soft. L’unico scontro diretto fra le pretendenti per la Champions che dovranno affrontare gli uomini di Sarri, al netto delle sfide alla Juventus (30esima giornata) e Inter (37esima giornata) è il Derby della 31esima giornata. Spartiacque di questo finale di stagione per Immobile e compagni sarà l’incognita coppa. La Lazio infatti è ancora in corsa in Champions League (qui le probabili formazioni del ritorno degli ottavi di finale contro il Bayern Monaco) e la Coppa Italia dove affronterà in semifinale (2 e 23 aprile) la Juve.

Di seguito l’attuale classifica per quanto riguarda la corsa alla prossima Champions League:

Bologna 51

Roma 47

Atalanta 46

Napoli 43

Fiorentina 42

Lazio 40

Incognita quinto posto

Il quarto posto in campionato potrebbe non essere l’unico a garantire l’accesso alla prossima Champions League. Infatti il futuro nuovo formato del torneo europeo garantisce un posto in più ai due campionati con il ranking Uefa più alto. L’Italia (15.571 punti) ad oggi è nettamente avanti rispetto alla Germania (14.500 punti) e Inghilterra (13.875 punti). Decisive saranno le partite di ritorno degli ottavi dell’attuale Champions League (fra cui lo scontro Italia-Germania con Bayern Monaco-Lazio, ndr) e l’Europa League. Addirittura in caso di vittoria della seconda coppa europea da parte di una fra Roma, Atalanta e Milan sarebbero sei le squadre italiane nella prossima Champions League.