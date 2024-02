Boxe, straripante Vianello al Madison Square Garden: il pugile romano archivia il match in un round

Guido Vianello straripante al Madison Square Garden. Il pugile romano, per l'occasione salito sul ring con la maglietta dei New York Yankees, ha impiegato solo un round per chiudere un incontro. Il match contro Moses Johnson, semplicemente, non ha mai avuto storia.

Un avversario con un ottimo curriculum

Troppa la differenza con il suo rivale che, per il ranking internazionale, partiva da una posizione di classifica, secondo il sito specializzato boxrec, leggermente migliore: 129esima posizione contro la 136esima del pugile italiano. Ed in effetti i numeri potevano lasciare immaginare un match equilibrato, visto il numero di incontri, vittorie e pareggi quasi identico 11-1-1 Vianello e 11-1-2 Johnson. Ma il pugilato non è solo numeri e l’incontro trasmesso su EPSN+ e su Mola TV alle 2 di notte di sabato 17 febbraio, lo ha dimostrato.

Un match archiviato in un round

Moses Johnson è andato al tappeto cinque volte prima che l’arbitro decidesse di chiudere l’incontro. Il primo atterramento è avvenuto dopo circa 30 secondi, ma non è stato contato perché il pugile italiano, dopo aver colpito l’avversario, si è appoggiato con un gomito per accelerarne la caduta. Ma il colpo era arrivato. Un diretto destro preciso, duro, che ha spento le lampadine dell’avversario. Il resto del match, che l’arbitro Shada Murdaugh avrebbe potuto interrompere prima, per evitare una pena eccessiva al pugile di casa.

In attesa della definitiva consacrazione

Ora per Guido, arrivato alla 10 vittoria per ko su 12 match vinti, è arrivato il momento di fare il salto di qualità. L’avversario, come detto, con il suo record, è stato un buon test. I tre minuti passati tra le sedici corde hanno dimostrato che la prova è stata brillantemente superata. La sfortunata sconfitta dello scorso ottobre, per ferita, contro Jonathan Rice, è soltanto un lontano ricordo.

Dopo questa prestazione, nel tempio della boxe mondiale di New York, Vianello merita un’opportunità contro un pugile più affermato, magari tra i top 30. Per il pugile che ha mosso i primi passi nella Team Boxe Roma XI della Montagnola, era un obiettivo dichiarato. Il 2024 potrebbe essere l’anno giusto per compiere quest’importante, e dal pubblico di appassionati certamente auspicato, passo in avanti.