“Il lupo solitario” Magnesi difende il titolo mondiale: “Combatto in casa, non deluderò”

Si combatte al palasport di Civitavecchia la difesa dell’unico titolo mondiale detenuto da un pugile italiano, Micheal “Lone Wolf” Magnesi.

La difesa del titolo

Il boxer, originario di Cave, è tornato in Italia per difendere la cintura mondiale IBO dei pesi superpiuma. Dopo l’incontro svoltosi ad Huntington a novembre, terminato con il KO alla terza ripresa di Egene Lagos, il 9 aprile Magnesi è chiamato a cimentarsi contro l’esperto messicano Dennis “El Martillo” Contreras (24-11-1).

La boxe a Civitavecchia

Per il pugile di Cave la difesa del titolo mondiale vinto nel 2020 contro Patrick Kinigamazi, combatterà al Palasport di Civitavecchia, città natale dell’inossidabile Emiliano Marsili (41-0-1) che alla veneranda età di 45 anni, lo scorso primo aprile, si è andato a ri-prendere il titolo dell’Unione Europea, in quel caso al Palasport di Santa Marinella, al termine di 12 riprese tiratissime contro Frank Urquiaga (16-2-1).

Un trampolino di lancio

Come Marsili, anche Magnesi ha dalla sua un ruolino di marcia impeccabile, fatto di sole vittorie. Con la differenza che più della metà di queste, “Lone Wolf”, è riuscito ad ottenerle prima del limite. Il match, organizzato da Bbt boxing team ed Aessebi di Alessandra Branco ha il patrocinio del comune di Civitavecchia e della regione Lazio. L'evento verrà trasmesso in diretta sia su Discovery + che sul canale Eurosport 2, quest'ultimo disponibile sia per gli abbonati di Sky Sport che per quelli di Dazn e Now. Il ventisettenne di Cave, se riuscirà a difendere per la terza volta la sua cintura, avrà la possibilità di scalare posizioni a caccia delle altre cinture mondiali della categoria.

Il vantaggio del pubblico

“Combatto a casa mia, non posso deludere nessuno - ha dichiarato Magnesi - So bene cosa devo fare e come farlo. Di certo sarà un match duro, lo sono tutti gli incontri, ma il Lupo Solitario non si ferma. Ogni combattimento per me è solo una nuova sfida da affrontare e da vincere. In più questa volta avrò il pubblico, il mio pubblico, a sostenermi dal vivo”.