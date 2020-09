Boxe, match verità per il “Gladiatore” Vianello: a Las Vegas incontra “The Black Lion”

La carriera di Guido Vianello riparte da dove si era interrotta, a causa della positività al Covid riscontrata in quello che doveva essere il suo ultimo avversario. “The Gladiator”, com’è conosciuto a Las Vegas, il 3 ottobre avrà finalmente la possibilità di affrontare il nigeriano Kingsley lbeh.

Il Gladiatore

Sarà il primo vero banco di prova per il pugile romano che ha iniziato la carriera nella Team Boxe Roma XI, la palestra della Montagnola gestita da Italo Mattioli e Luigi Ascani. Vianello, numero uno dei pesi massimi italiani, il 3 ottobre troverà di fronte a sé un avversario con un curriculum rispettabile. Sei incontri, con una sconfitta e quattro vittorie prima del limite. Un test affidabile per sondare i progressi del “Gladiatore”, già olimpionico a Rio 2016.

Le caratteristiche dell'avversario

L’incontro, previsto a luglio, era stato rimandato perché “The Black Lion”, alla vigilia dell’appuntamento, benché asintomatico era risultato positivo al nuovo Coronavirus. "Lui è molto imponente (125 kg x 193 cm) e vanta un ottimo record (5v-1p-Os) ha un passato da lineman nel football americano ma non è molto tecnico. Con questo tipo di pugili sfrutto le mie doti da schermidore, sarà un match divertente che si concluderà con un k.o.” ha dichiarato Vianello che è di cinque centimetri più alto, ma ha un allungo leggermente inferiore rispetto al nigeriano.

L'appuntamento del 3 ottobre

Per l’appuntamento il Gladiatore (7 vittorie finora tutte per ko) si presenta con un fisico più asciutto (appena 100 kg). E sarà un test importante, probabilmente l’ultimo sulla distanza delle sei riprese. Il match, organizzato dalla Top Rank di Bob Arum, è previsto nell'arena covid-free allestita all'MGM Grand di Las Vegas e sarà il sottoclou del principale evento caratterizzato dalla sfida tra i leggeri Gabriel Flores Jr (18-0-0) e Ryan Kielczweski (30-4-0). Sarà trasmesso da ESPN ed andrà in streaming su Fite.tv.