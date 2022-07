Boxe: alla Romulea torna tra le corde Rossetti, “il Macellaio” di San Giovanni

Pietro “The Butcher” Rossetti, il macellario di San Giovanni, torna a casa.

Un match in casa

Il pugile, cresciuto nella Team Boxe Roma XI di Italo Mattioli e Luigi Ascani, dopo la parentesi al Palasport di Civitavecchia, fa ritorno nella capitale. Non solo. Il suo incontro, che rappresenta il match clou nella riunione pugilistica organizzata da BBT Production per il prossimo 8 luglio, si svolgerà proprio nel suo quartiere. Nello stadio della Romulea, in via Farsalo 21, nel territorio dove il giovane Welter è cresciuto.

L'avversario da battere

Per l’occasione “the butcher”, che resta in attesa di una chiamata per il titolo nazionale, combatte contro il madrileno Aaron Alhambra. Tre anni più grande del romano, lo spagnolo ha combattuto meno a livello professionistico, pur avendo un buon ranking caratterizzato da 11 vittorie ed una sola sconfitta. Un buon banco di prova quindi per l’atleta di San Giovanni che dovrà fare i conti anche con la scaramanzia. Rossetti, che nella propria carriera ha accumulato 15 incontri (con 14 vittorie di cui 7 prima del limite) ha patito solo una sconfitta: arrivata per “split decision” dopo 8 round combattuti al Parco degli Acquedotti, sempre nel VII municipio, a poca distanza dal quartiere in cui è cresciuto.

Le qualità del pugile romano

“Ha delle qualità che lo porteranno in alto, facendolo diventare un grande campione”ha commentato Davide Buccioni, riferendosi al pugile allenato da Italo Mattioli. Un atleta con le mani pesanti, visto che è già riuscito a concludere 7 incontri prima del limite. “E poi è una persona con una semplicità di altri tempi, che lo fanno apprezzare anche da quanti finora lo hanno conosciuto solo sui canali social, e non affatto pochi” ha aggiunto il promoter.

Gli altri match

La serata, oltre all’incontro tra Rossetti e Alhambra, valido per il titolo vacante “international IBF Latino”, prevede altri interessanti incontri. E’ stata infatti organizzata una sfida valida per il titolo italiano dei superleggeri tra il campione in carica, il marchigiano Charlemagne Metonyekpon alla sua prima difesa contro lo sfidante Jacopo Fazzino cresciuto nel Gym di Casalbruciato ( 6-5-0) . Nel cartellone sono previste le performance di Yuri Lupparelli (10 0 0), Damiano Falcinelli (14 1 0 ) Antonio Carlesimo (2 0 0) e Salvatore Contino (1-0-0).