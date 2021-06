Polisportiva Borghesiana (volley), Montaldi: “Importante finale d’anno Under 16 maschile”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Il settore volley della Polisportiva Borghesiana chiude col botto. I ragazzi dell’Under 16 maschile allenati da Giuliana Montaldi hanno ottenuto un primo e un secondo posto “ravvicinati” in altrettante competizioni in cui erano impegnati. “Prima abbiamo vinto un quadrangolare ospitato presso il nostro centro sportivo e organizzato dall’ente promozionale Acsi, battendo in finale la Roma Otto per 3-0. Poi abbiamo chiuso il campionato Uisp perdendo al tie break la finale contro la Roma 7, al termine di una partita molto emozionante: loro avevano il vantaggio di giocare in casa visto che avevano concluso il girone “regolare” al primo posto, subito prima del nostro gruppo. Ma nell’atto conclusivo i ragazzi, pur andando inizialmente sotto per 2-0, non hanno mai mollato e sono riusciti a rimontare, poi al tie-break è mancato un pizzico di lucidità e la Roma 7 si è imposta per 3-2. Proprio ieri sera ci hanno premiato presso il centro “Fulvio Bernardini” dove si tengono tutte le cerimonie delle competizioni organizzate dalla Uisp”. Un bel finale di stagione che è certamente un ottimo viatico in vista del prossimo anno: “Alleno questi ragazzi da un anno e mezzo e devo dire che sono cresciuti tantissimo, grazie soprattutto al loro impegno e alla loro costanza. Hanno una voglia di allenarsi incredibile e non si sarebbero fermati nemmeno ora. Alcuni di loro, tra l’altro, sono già entrati nel giro della Prima divisione allenata da Calogero Bennardelli e questo non può che averne arricchito il bagaglio di esperienza”. Il prossimo anno per loro è previsto lo “sbarco” nei campionati federali: “Faremo l’Under 18 praticamente sotto età, anche se ci sono già diversi ragazzi che chiedono di aggregarsi. Sappiamo che ci sarà da soffrire e dovremo farci trovare mentalmente pronti, ma da questo punto di vista sarà prezioso il lavoro portato avanti già da questa stagione dalla nostra mentale coach Cinzia Colucci”. La chiusura della Montaldi, che è anche nel consiglio direttivo della società, riguarda l’insediamento di Stefano Criscuolo come presidente della Polisportiva Borghesiana: “Ci conosciamo e collaboriamo da 25 anni e quindi non posso che essere entusiasta di questa novità. Stefano ha in mente tante iniziative e sono certo che ne concretizzerà moltissime, rendendo questo club davvero polivalente e dando una “svolta” al cammino della società. Sono convinto che l’impegno corposo da massimo dirigente non gli toglierà tempo per il settore volley che tornerò a dirigere come responsabile come fatto qualche anno fa, contando anche da quel punto di vista sulla preziosa collaborazione di Cinzia Colucci”.