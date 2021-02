Calcioscommesse: assolto con formula piena l'ex attaccante della Lazio Beppe Signori

Il calciatore Beppe signori è stato assolto dal tribunale di Piacenza. L’ex attaccante della Lazio e della Nazionale era finito nell'inchiesta, condotta dal pm piacentino Emilio Pisante, sulla partita Piacenza-Padova del 2 ottobre 2010 (terminata 2-2). Come riporta Sportpiacenza.it, l'ex attaccante che ha indossato anche le maglie di Foggia, Sampdoria e Bologna aveva rinunciato alla prescrizione perché convinto di dimostrare la propria innocenza.

La sentenza di assoluzione del giudice Sonia Caravelli è giunta la mattina di martedì 23 febbraio al termine del processo nel tribunale piacentino che era iniziato nel novembre scorso.

"Assolto con formula piena perché il fatto non sussiste, art. 530 co. 1 C. P. (Non per insufficienza di prove)!!! Vittoria nettissima senza se e senza ma!!!", il messaggio su Instragram dello stesso calciatore a corredo di una foto che lo ritrae a braccia alzate con la maglia della Nazionale durante i Mondiali di Usa '94.