Virtus Roma, importanti novità in arrivo: ecco il nuovo sponsor

Team Service diventa sponsor della Virtus Roma 1960 per la stagione di Serie B Interregionale 2023-2024. Due ambiziose realtà del panorama romano unite dalla volontà di rilanciare il basket della Capitale, è questo lo spirito con il quale la Team Service, primaria azienda nazionale del settore facility, ha scelto di sostenere come sponsor la nuova avventura della Virtus Roma 1960.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Team Service all’interno della nostra famiglia - la dichiarazione di Maurizio Zoffoli in sede di presentazione - L’apporto di Team Service sarà molto importante ai fini dello sviluppo e della crescita del nostro progetto, soprattutto in una stagione che rappresenta un mattone molto importante per tutti Noi, nella costruzione del nostro futuro.”

Il profilo di Team Service

La Team Service nasce infatti a Roma nel 1985 divenendo rapidamente una delle più apprezzate realtà nel settore dei servizi di facility management con migliaia di dipendenti e sedi in Italia e all’estero ma con il cuore romano, dove è da sempre presente il proprio quartier generale.

“Lo sport è uno straordinario veicolo sociale che favorisce l’inclusione e la coesione, un modello di aggregazione e di squadra, valori che sono alla base della nostra realtà lavorativa - afferma Tommaso Innocenzi, Amministratore Delegato della Team Service - ed è per questo che abbiamo deciso di supportare il progetto della famiglia Zoffoli e di Alessandro Tonolli, per riportare la Virtus Roma 1960 nel panorama nazionale e internazionale che merita”.