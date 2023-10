Virtus Roma, colpaccio esterno nei secondi finali

Anticipo del venerdì sera a Valmontone, tra la Pallacanestro Palestrina e la GVM Virtus Roma 1960 che danno lustro al campionato di Serie B Interregionale con un big match corredato da un grande pubblico.

La partita

La cronaca (Fonte Pallacanestro Palestrina) - Parte forte la Virtus che mette già due possessi di vantaggio, ma sul 5-10 la reazione di Palestrina si concretizza con un break di 9-0 condito da una tripla di Molinari. Rompono il digiuno gli ospiti dopo un primo quarto dal punteggio basso, ma la pressione arancio verde è alta e porta a diversi recuperi, fino alla bomba di Rossi che consiglia il time-out (26-17).

Sul +11 altro ribaltone firmato dalle conclusioni di Rocchi, annullando completamente il divario, l'ultimo minuto però è targato Baquero col Palestrina che riparte deciso.

In avvio di ripresa il mattatore ritorna a essere Rossi, Palestrina comanda e mantiene sempre il vantaggio sulla decina. Baquero prosegue l'opera e Molinari in lunetta realizza il +13. Arbitraggio discutibile che porta a proteste da ambo le parti, tecnici e tiri liberi diventano una consuetudine, Tonolli viene anche espulso.

In questo contesto la Virtus prova a risalire ma la tripla di Veljkovic conferma la grande serata dei prenestini (55-43).

Ultimo quarto da brividi, gioco ancora spezzettato dai fischi, sussulto di Molinari e Rossi per il 60-53, che per i padroni di casa risulterà anche l'ultimo canestro della gara. Qui infatti emerge la stanchezza per il grosso dispendio fisico, Palestrina cala vistosamente, e la classe dell'infinita panchina giallorossa fa la differenza.

Per la Virtus si passa da -7 a meno 5, poi le tripla dello specialista Petrucci, permette di arrivare alla parità. Negli ultimi due minuti la palla scotta e nessuno riesce a segnare.

Ma a 4 secondi dalla fine è Zoffoli a trovare la retina dalla distanza facendo esultare la Virtus e tutti i tifosi giallorossi sbarcati a Valmontone. Un pubblico enorme per la categoria che davvero merita ben altri teatri. Finisce 60-63 e per la squadra di Tonolli è la quarta vittoria stagione su cinque incontri.

Il tabellino

Iobus Palestrina-GVM Virtus Roma 1960 60-63 Parziali: 14-10, 34-28, 55-45, 60-63

IOBUS PALESTRINA: Rischia ne, Pucciarelli ne, Veljkovic 5, Rossi 18, Molinari 6, Ugolini 6, Colagrossi, Misolic, Visentin 9, Baquero 16, Mattarelli, Cernic. All. Cecconi



GVM VIRTUS ROMA 1960: Banach, Petrucci 14, Whelan 16, Frisari, Casale, Valentini 8, Zoffoli 8, Pellegrinotti ne, Salomone ne, Rocchi 9, Giacomi 5, Fokou 3. All. Tonolli