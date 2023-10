Una Virtus Roma solida a compatta supera gli storici rivali

E’ una bella Virtus GVM Roma 1960 quella che conquista la vittoria (la terza su quattro partite), grazie ad una splendida prova di squadra e ad un super Whelan da 32 punti: 86-73 il punteggio finale per i ragazzi di Tonolli.

Tonolli deve fare a meno di Niccolò Petrucci, fermato da un affaticamento muscolare, ma la squadra sin dalle prime battute dimostra di voler imprimere ritmo e gioco alla partita.

La Cronaca

La partenza è a razzo con la GVM che si porta subito sul 14-0 grazie ai canestri dell’argentino Whelan e grazie anche all’ottima presenza di Alessio Giacomi, autore alla fine di 10 punti. Gli ospiti si mettono in moto e canestro dopo canestro provano a risalire la china iniziale e dopo dieci minuti il parziale è di 25-17.

Incitti è letale dall’arco ed i ciociari tornano a sei distanze di lunghezza (26-20) ma Valentini sotto canestro ribadisce il vantaggio dei padroni di casa: è 29-20 dopo quindici minuti. La partita si svolge a grande ritmo, Banach e Zoffoli firmano la fine di primo tempo, tenendo sotto controllo il ritorno amaranto: 45-38.

Al rientro dagli spogliatoi la 1960 riparte in maniera determinata ma Ferentino non accenna a cedere il passo e Polselli dalla lunga prima e sotto le plance poi riavvicinano sino a tre lunghezze di distanza gli ospiti, Whelan prende in mano il gioco e dopo trenta minuti è 63-56 con il tap in vincente allo scadere di Giacomi.

E’ nel quarto periodo che la partita prende la rotto della Virtus Roma 1960: Whelan disegna gioco, Casale dopo tre quarti silenti, segna tre triple consecutive, gli ospiti questa volta non riescono a risalire il gap creato dalla formazione romana: termina 86-73.

Le parole di Alessandro Tonolli: "Grande partita contro un grande avversario. Due punti che abbiamo conquistato di squadra, grazie all'apporto di tutti, dal primo all'ultimo! La difesa ci ha consentito di accelerare i ritmi in attacco e da questo dobbiamo ripartire per la prossima partita"

IL TABELLINO

VIRTUS ROMA 1960 – FERENTINO BASKET 1977 | 86-73

Banach 7, Petrucci ne, Frisari, Casale 9, Whelan 32, Giacomi 10, Rocchi 11, Fokou 5, Zoffoli 2, Valentini 10. All: Tonolli Ass: Zanchi, Blasi Prep.: Baldoni, Baiocchi Dir. Mantovani, Mauriello

Prossimo appuntamento: Pallacanestro Palestrina – Virtus Roma 1960, Venerdì 27 Ottobre, ore 20.30 - TENSOSTRUTTURA, Via della Pace snc. 00038 VALMONTONE ( RM)