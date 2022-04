Serie B: La Luiss Roma ospita Cesena in uno scontro salvezza

Squadra in casa

Squadra in casa Luiss Roma

La 26esima giornata di campionato mette di fronte alla Luiss Roma una sfida di capitale importanza. Al Pala Luiss, infatti, arrivano i Tigers Cesena, squadra che insieme a Teramo si trova a 22 punti in classifica proprio come la Luiss.

Sarà dunque una sfida molto importante per le ambizioni salvezza delle due squadre, che arrivano alla sfida in modo completamente opposto. La Luiss arriva da una serie di ottimi risultati che, hanno permesso ai ragazzi di Pancarriè, di risalire la classifica e giocarsi le sue chance per la salvezza diretta.

I Tigers arrivano alla sfida del Pala Luiss, con una serie di risultati negativi che hanno trasformato la stagione cesenate. Infatti, dalla prospettiva play-off, ora gli uomini di coach Tassinari si trovano a giocare per evitare i play-out ed è tutta un'altra storia. Due sconfitte consecutive accompagnano Cesena nella trasferta della capitale e Mascherpa e compagni proveranno a fare di tutto per invertire il trend.

Appuntamento al Pala Luiss sabato 9 aprile, palla a due alle 18.00.