Dopo aver perso a Torino nell’esordio in campionato, la Stella Azzurra Roma si trova di fronte nella seconda giornata un’altra formazione di vertice del Girone Verde come quella del Gruppo Mascio Treviglio, vendendo carissima la pelle, sconfitta solo a mezzo secondo dal termine del supplementare.

Stella Azzura-Treviglio, la gara

Ad aprire le marcature è la coppia di esterni Giuri-Clark per Treviglio, a segnare il primo vantaggio ospite con Nazione a mettere dopo punti a referto per la Stella Azzurra Roma dalla lunetta. Gli ospiti però proseguono nella loro ottima partenza, portandosi avanti per 4-12 dopo quattro minuti di gioco e portando coach Bechi a chiamare timeout. La replica dei capitolini è firmata da Nikolic con 5 punti di seguito, intervallati dall’appoggio dell’ex Sandi Marcius, per il 9-14 a metà quarto; prima della nuova accelerata degli uomini di Carrea spinti dalle triple di Clark e Maspero. Quando si aggiunge anche il canestro da tre di Sacchetti, per un 5/8 totale da tre punti nella prima frazione per Treviglio, il vantaggio ospite tocca il +14, scarto con cui si chiude il primo quarto finito 17-31.

Ad inizio secondo quarto, sfruttando la maggiore taglia fisica in diversi accoppiamenti difensivi, Treviglio si porta sul +18 (19-37), prima della tripla di Rullo che prova a rimettere in gara i suoi. Lo stesso Rullo aggiunge due liberi e i capitolini rosicchiano altri punti, trovando nuove energie nervose e arrivando prima sulle seconde palle: con Innocenti in lunetta, si completa il break di 6-0 dei padroni di casa per il 25-37 sul tabellone. Gli ospiti tornano a far canestro, ma Rullo piazza un gioco da 4 punti per riportare sul -10 la Stella Azzurra Roma. I tre falli di Giachetti si aggiungono ai tre di Nikolic, condizionando le rotazioni della seconda metà gara alla quale le due squadre arrivano sul 35-50 per effetto del jumper sulla sirena di Clark (con le percentuali dal campo ospiti che restano altissime, 17/27 nei primi due quarti).

Al rientro dagli spogliatoi, Treviglio colpisce subito due volte fuori dall’arco dei tre punti con Lombardi; Wilson comunque con iniziative personali prova a contenere la fuga ospite, aiutato dall’energia in difesa di Innocenti. La tripla di Giuri prova a placare l’impeto della Stella Azzurra Roma per il +18 ospite (45-63) a metà terza frazione, ma i capitolini escono bene dal timeout di coach Bechi con Wilson e Rullo con un 7-0 di break che li riporta in linea di galleggiamento. Gli uomini di coach Carrea si riprendono l’inerzia del match, portandosi nuovamente avanti di +17 nell’altalena di parziali a fine terzo quarto, chiusosi sul 54-71.

Partenza bruciante nell’ultima frazione per la Stella Azzurra Roma: la tripla di Wilson chiude il parziale di 8-0 che consente ai capitolini di scendere per la prima volta sotto la doppia cifra di svantaggio (62-71) con sette minuti e mezzo da giocare. La tripla e la stoppata di Nikolic danno nuova forza alle speranze capitoline di piazzare la rimonta, con i due liberi di Wilson che a metà quarto portano le due squadre a soli 4 punti di distanza (69-73). Jason Clarke segna l’appoggio del +6 ospite, ma la difesa di Chiumenti porta Bruttini all’infrazione di passi dando l’opportunità alla Stella Azzurra Roma di avvicinarsi ancora, con la tripla di Rullo del -3 a due minuti dalla fine della gara. Giachetti tiene ancora attaccati i romani, Rullo con la tripla firma il pareggio a quota 77 e a 38 secondi dalla fine va in lunetta: la Stella Azzurra Roma trova il vantaggio per 79-77. Dall’altra parte Clark va in lunetta, con il 2/2 che vale il nuovo pareggio, ma l’ultimo pallone viene gestito dalla squadra capitolina: il pallone scagliato da Rullo fa il giro sul ferro e le due squadre arrivano all’overtime.

Il libero di Clark e l’espulsione per cinque falli di Nikolic inaugurano il tempo supplementare, con la schiacciata dell’ex Marcius per il +3 ospite. Chiumenti accorcia dalla lunetta, Wilson ruba il pallone del nuovo vantaggio capitolino (83-82). Con le due squadre sempre più stanche, Marcius impatta e poi piazza il sorpasso dalla lunetta (83-84) a 90 secondi dalla chiusura del primo overtime. Altro 2/2 dalla linea del tiro libero da parte di Marco Giuri, con Treviglio nuovamente a +3. Anche da Chiumenti arrivano due liberi convertiti, quindi la palla persa e la tripla dall’angolo di Wilson: a 38 secondi dal termine, nuovo +2 per la squadra capitolina. Clarke e Bruttini sbagliano tre volte in fila, il pallone torna alla Stella Azzurra Roma, con Chiumenti che subisce fallo e si presenta alla linea della carità: nuovo 2/2 ma la tripla di Giuri riporta Treviglio a -1, 90-89. Sulla contesa successiva alla rimessa, pallone per gli ospiti a 3 secondi dal termine: Marini subisce fallo da sotto e si presenta in lunetta: fa 2/2 e consegna la vittoria per 90-91 ai suoi (stellazzurra.it).

Stella Azzura-Treviglio, il tabellino

Stella Azzurra Roma – Gruppo Mascio Treviglio 90-91 dts

Stella Azzurra Roma: Giachetti, 8 Nikolic 10, Rullo 25, Wilson 23, Chiumenti 10, Nazione 3, Innocenti 5, Visintin 2, Fresno n.e., Ferrara 4, Mabor n.e, Salvioni n.e.

All. Bechi Ass. All. Micheletto

Gruppo Mascio Treviglio: Marini 10, Cerella 2, Sacchetti 9, Lombardi 8, Marcius 20, Maspero 3, Giuri 15, Clark 20, Bruttini 4, Abati Tourè

All. Carrea

Foto stellazzurra.it