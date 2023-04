Stella Azzurra Roma, è in arrivo la E-Gap Basketball Convention

E-GAP e Stella Azzurra Roma, in collaborazione con BasketEvoluzione, ospiteranno una convention di due giorni da lunedi 17 a martedi 18 aprile, rivolta ad allenatori e responsabili dei settori giovanili di tutta Italia, per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

All’interno del workshop saranno trattati temi quali formazione, ricerca sociale, assistenza contrattuale e valutazione partecipata, creazione di un nuovo ecosistema, inclusione, sostenibilità.

L’evento inoltre vedrà in successione la disputa delle gare di spareggio per la Fase Interzona Under 19 Eccellenza, sui campi dell’Altero Felici, per definire le ultime partecipanti alla fase finale del campionato in cui la società nerostellata difenderà il titolo di campionessa in carica.