Stella Azzurra Roma, accordo di collaborazione con la Jamaica Basketball Association

Nuova partnership di prestigio per la Stella Azzurra Roma, che apre un rapporto di collaborazione con la federazione cestistica giamaicana, la Jamaica Basketball Association.

Come specificato nel corso della presentazione dell’accordo, avvenuta alla presenza del Comitato Olimpico Giamaicano (rappresentato dal Presidente Christopher Samuda) e del Ministro di cultura, gender, sport e spettacolo Alando Terrelonge, le due realtà costruiranno il loro rapporto per il rispettivo sviluppo seguendo principi di interscambi organizzativi, tecnici e metodologici.

A tal proposito, Avshalom Filler, Head Coach del Factory Program nerostellato ha dichiarato: “Crediamo fermamente nelle possibilità offerte dall’ampliamento dei rapporti internazionali".

E ancora: "Il confronto quotidiano con una organizzazione come quella federale giamaicana non potrà che offrirci nuove prospettive a tutto tondo per l’espansione del nostro marchio e uno sviluppo ancora più particolareggiato da offrire ai membri della nostra società per la loro crescita”