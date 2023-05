Eurobasket Roma, sentenza positiva sull'esclusione dal TAR del Lazio

La società Eurobasket Roma comunica in una nota di stampa che nella mattinata del 16 maggio si è svolta l’udienza davanti al TAR del Lazio relativa alla richiesta di accesso agli atti per l’iscrizione al Campionato di Serie A2 di basket maschile 2022-2023.

In quel contesto gli avvocati della Federazione Italiana Pallacanestro si sono dichiarati disponibili a depositare tutta la documentazione richiesta dall’Eurobasket in sede di accesso agli atti e, in particolare, i documenti relativi all’iscrizione di alcune delle altre società ammesse.

Le stesse società non hanno contestato nulla in merito.

Il TAR del Lazio, preso atto della disponibilità della FIP e della non opposizione degli altri club, ha dato alla Federazione stessa 30 giorni di tempo per tale deposito.

Valutato, dunque, l’intero iter giuridico, e l’accoglimento della sua domanda da parte del giudice, la società Eurobasket Roma resta quanto mai fiduciosa di far valere le proprie ragioni nei prossimi passaggi giuridici della vicenda.

Ricordiamo che Eurobasket Roma il 15 luglio 2022 è stata formalmente esclusa dal Com.Te.C della Lega Nazionale Pallacanestro dal Campionato di Serie A2 che volge all'epilogo.

La motivazione dell'esclusione il non aver fornito, entro la data utlima del 7 luglio 2022, la documentazione relativa ai pagamenti dei compensi di un suo giocatore risalente alla stagione 2018/2019. La vicenda dopo vari passaggi giuridici sembra vicina ad una svolta positiva per il club della Capitale