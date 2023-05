Serie D girone G, il Pomezia perde col Nola e si giocherà tutto al playout

Va storto tutto quello che può andare storto al Pomezia, che perde contro il Nola e sarà costretto a ricorrere ai playout proprio contro i campani per provare ad evitare la retrocessione in Eccellenza. I pometini hanno pagato un match affrontato forse con troppa ansia e partito malissimo con lo 0-2 dei primi quaranta minuti firmato da Nappi e Marzuillo. Il gol in finale di primo tempo di Massella sembrava far presagire un secondo tempo migliore, ma i pometini sono crollati definitivamente con il gol del 3-1 di Ruggieri al 72' per poi strabordare con Palmieri dieci minuti dopo. Nel finale arrivano anche i gol di Massella e della doppietta di Palmieri per fissare il risultato sul 2-5 per il Nola, ma contro i campani ci si giocherà tutto ai playout.

POMEZIA - NOLA 2-5 (10'pt Nappi (N), 38'pt Marzuillo (N), 44'pt e 46'st Massella (P), 30'st Ruggiero (N), 40'st e 49'st Palmieri (N)