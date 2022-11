Serie B: La Luiss Roma non si ferma, contro Pescara arriva la quarta vittoria consecutiva

La Luiss Roma cala il poker: i ragazzi di coach Paccariè vincono la quarta gara di fila e rimangono attaccate alla parte nobile della classifica battendo una battagliera Pescara per 88-79. Un filotto di vittorie non scontato viste le defezioni di Allodi e D’Argenzio ormai da un po’ di partite, ma la Luiss questa stagione è una squadra coriacea e abituata a soffrire.

Nel match di oggi Pasqualin e compagni hanno messo in campo una maggior qualità tecnica e di esecuzione rispetto ai padroni di casa, dopo cinque minuti di gioco grazie alla tripla di Fallucca i capitolini hanno già preso il largo (7-18). Si mettono in partita anche Perotti e Legnini che segna in striscia cinque punti per il 13-29 al termine della prima frazione.

Pescara cerca di mettersi in ritmo con tiri da tre punti ma al quattordicesimo minuto Fallucca sigla la tripla del +17 (20-37). I biancoblu di casa piazzano il primo parziale importante di 7 a 0 e tornano sotto di dodici punti con la bomba di Fasciocco. Sul finire di primo tempo la Luiss alza il piede dall’acceleratore e Pescara ne approfitta, si va al riposo sul +8 ospite (37-45) in una partita che sembrava già chiusa.

Si riparte dopo la pausa lunga con Pasqualin che porta a spasso tutti gli avversari e da solo segna sette punti in un amen, poi però ancora qualche disattenzione difensiva per gli ospiti permette ai padroni di casa di arrivare anche a cinque sole lunghezze di distanza: ci pensa Jovovic con un “and one” completato e la bomba di Barbon con la Luiss che torna in doppia cifra di vantaggio (55-65).

Pescara non ha le forze per provare a scalare la montagna, Fallucca segna due triple da highlights e Murri dopo una bella penetrazione chiude un gioco da tre punti: finisce 75-88 per la Luiss che cala il poker.

Pescara Bk 2.0 - Luiss Roma 79-88 (13-29, 24-16, 20-20, 22-23)

Pescara Bk 2.0: Leonardo Del sole 25 (10/14, 1/4), Andrea Capitanelli 14 (4/5, 1/2), Domenico Fasciocco 11 (1/4, 3/9), Andrea Grosso 9 (2/4, 0/1), Constantin Maralossou 8 (2/7, 1/3), Loris Masciopinto 6 (0/2, 2/4), Baye Modo seye 4 (1/2, 0/0), Alberto Del prete 2 (1/1, 0/3), Davide Pucci 0 (0/0, 0/2), Robert marian Paliciuc 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 35 13 + 22 (Andrea Grosso 10) - Assist: 26 (Andrea Capitanelli 7)

Luiss Roma: Marco Pasqualin 24 (8/9, 2/4), Matteo Fallucca 16 (1/6, 4/8), Marco Legnini 14 (3/4, 2/5), Riccardo Murri 11 (5/8, 0/3), Matija Jovovic 9 (4/5, 0/0), Alessandro Perotti 6 (3/3, 0/0), Cesare Barbon 4 (0/1, 1/4), Davide Tolino 3 (1/3, 0/0), Giorgio Di bonaventura 1 (0/3, 0/1), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Andrea Zini 0 (0/0, 0/0), Sean Busca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 16 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Marco Pasqualin, Marco Legnini 7) - Assist: 15 (Marco Pasqualin, Riccardo Murri, Giorgio Di bonaventura 3)