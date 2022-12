Serie B: La Luiss Roma batte Sant'Antimo e chiude l'anno con una vittoria

L ’impresa è servita: eroici, fantastici, stoici, contro tutti e tutto, la Luiss viola il parquet del PalaPuca di Sant’Antimo, dove nessuno aveva ancora vinto in stagione, e si porta a casa due punti che valgono oro.

Soprattutto per come si è arrivati alla partita: coach Paccariè ha dovuto fare a meno di Di Bonaventura, Pasqualin e Tolino (bloccati dall’influenza), che si sono aggiunti all’ormai lungodegente D’Argenzio. Murri e compagni non si sono scoraggiati davanti a questi eventi nefasti e hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, giocando una partita che può essere la chiave di volta di una stagione fino ad adesso molto positiva.

Difficile parlare di singoli, perché quando una squadra ha assenze così importanti e riesce a portare a casa il risultato c’è solamente da fare i complimenti a tutti. Si conclude così l’anno solare dei capitolini che agganciano proprio Sant’Antimo al terzo posto, ma con la trasferta di Ruvo da recuperare, frutto di 9 vittorie e 3 sconfitte.

Passando alla cronaca, la partita è stata senza esclusione di colpi, con un ritmo da playoff. Sono i padroni di casa a partire meglio con i canestri di Quarisa e Mennella (9-5 al 3’) e la difesa Luiss in difficoltà ma mai vinta in partenza. Fallucca, dopo qualche conclusione sbagliata, entra in ritmo e all’ottavo sigla la tripla del meno 2 (20-18), e il primo quarto si conclude in perfetta parità (20-20).

Jovovic segna due triple in fila, Allodi e Murri dialogano insieme e fanno scappare la Luiss sul +6 (26-32 al 15’). Sant’Antimo non ci sta e spinta da un palazzetto infuocato torna a contatto con due bei canestri di Maggio e Gloria. Fallucca sale in cattedra con due tiri da distanza siderale, con la Luiss va al riposo sul 38-42: è la libertà mentale dei ragazzi di coach Paccariè a fare la differenza, Sant’Antimo sa di avere una grande occasione e sembra più nervosa.

Legnini al rientro dagli spogliatoi fluttua in aria e in zingarata alza due volte la parabola trovando due canestri di una difficoltà assoluta, Fallucca attacca la linea di fondo e serve un cioccolatino no look per Barbon che spara la tripla (51-56 al 23’). I padroni di casa provano a rientrare e raggiungono la parità sul 56 pari con la tripla del pareggio di Sgobba, mettendo anche il muso avanti con una bella pennellata di Mennella (64-58). Un parziale del genere, insieme a un tifo infuocato, abbatterebbero anche un elefante e invece Murri infila la tripla del pareggio con dedica alla panchina, Jovovic trova un canestro fortunoso su assist involontario di Scali e Legnini, senza coscienza, spara una bomba che trova solo il fondo della retina.

Sant’Antimo è alle corde, non ragiona, non muove la palla e litiga con arbitri e ferro: dopo un’azione espulso Legnini che aveva subito fallo antisportivo di Mennella (cacciato anche lui per la combo antisportivo e tecnico), insieme a Maggio, ma la Luiss cerca di mantenere i padroni di casa a distanza con i tiri liberi. Le ultime preghiere di Sant’Antimo li fanno risalire fino a tre punti di distanza, ma poi sull’ultimo pallone i capitolini sono lucidi: l’impresa è compiuta.

Geko PSA Sant'Antimo - Luiss Roma 82-85 (20-20, 18-22, 26-19, 18-24)

Geko PSA Sant'Antimo: Giorgio Sgobba 19 (3/7, 3/6), Marco Mennella 12 (5/9, 0/4), Mirko Gloria 12 (5/9, 0/0), Roberto Maggio 10 (1/2, 2/7), Andrea Quarisa 8 (4/4, 0/0), Guido Scali 7 (2/4, 1/1), Carlo Cantone 7 (2/2, 1/4), Fabio Montanari 7 (2/2, 0/0), Sreten Coralic 0 (0/0, 0/0), Luca Vergara 0 (0/0, 0/0), Andrea Sabatino 0 (0/0, 0/0), Flavio Cannavina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 22 - Rimbalzi: 35 7 + 28 (Mirko Gloria, Guido Scali 8) - Assist: 14 (Carlo Cantone 7)

Luiss Roma: Matteo Fallucca 20 (2/3, 4/13), Matija Jovovic 15 (2/6, 2/4), Riccardo Murri 14 (3/4, 1/5), Cesare Barbon 13 (2/2, 2/10), Marco Legnini 13 (2/3, 2/5), Alessandro Perotti 4 (2/3, 0/0), Giovanni Allodi 4 (2/6, 0/0), Andrea Zini 2 (0/0, 0/1), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Sean Busca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 35 - Rimbalzi: 33 11 + 22 (Matija Jovovic 7) - Assist: 7 (Matteo Fallucca 3)