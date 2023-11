Serie A2: nuovo arrivo nel roster della Luiss roma

L’AS Luiss è lieta di annunciare l’accordo con Tyler Sabin, guardia statunitense di 190 centimetri proveniente dalla Sella Cento (Serie A2, girone rosso).

Nato in Wisconsin il 14 ottobre 1994, vanta esperienze in Danimarca, Spagna, Svezia e Islanda, prima di sbarcare in Italia con la maglia di San Severo nella stagione 21-22. In Puglia diventa il capocannoniere di Serie A2 con 22 punti segnati di media, venendo premiato a fine stagione come miglior giocatore straniero di tutto il campionato.

Ha iniziato l’annata 23-24 in terra estense giocando dieci gare, oltre venticinque minuti di media, segnando 13 punti a gara con il 38% dall’arco. Tre volte in questa prima parte di stagione è andato sopra i venti punti realizzati: 22 contro Nardò, 20 contro Udine e 29 contro la Fortitudo Bologna.

“Aggiungiamo al roster un giocatore esperto, che conosce bene le dinamiche del nostro campionato e che ha scelto di sposare il progetto Luiss di sport e studio con entusiasmo – ha dichiarato il General Manager Michele Scatarzi durante la presentazione del giocatore -. Siamo convinti che, insieme ai nostri ragazzi, questo innesto ci renda ancora più competitivi per il prosieguo del campionato. Vorrei sottolineare con gratitudine il grande sforzo profuso da tutta l’AS Luiss per questa aggiunta in corsa, segnale di come siamo vigili e presenti sul mercato qualora nascano opportunità che risultino compatibili con il nostro progetto”.