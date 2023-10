Serie A2: Turno infrasettimanale amaro per la Luiss Roma

La prima sconfitta della stagione della Luiss Roma arriva al PalaRadi di Cremona, al cospetto di una Juvi perfetta in fase offensiva capace di segnare 101 punti ai ragazzi di coach Paccariè. Una gara dove la Luiss non è riuscita ad arginare, complice una difesa poco solida, i frombolieri di casa.

In una serata in cui l’unica nota positiva è la prestazione da leader di Valerio Cucci, 26 punti con 9 su 12 (75%) dal campo e 40 di valutazione, bisogna constatare che tutte le occasioni in cui i capitolini hanno avuto una piccolissima speranza per rientrare in partita gli episodi hanno voltato le spalle agli universitari.

E dire che la Luiss è partita bene, col piglio giusto: dopo cinque minuti, grazie ai canestri di Cucci e Fallucca, il risultato recita 7-14 per i viaggianti che però fanno registrare cinque perse.

Cremona piazza un parziale extra large (21-7), con la Luiss a contatto fino a due minuti dall’intervallo quando Badmus regala quattro punti in fila a Musso commettendo fallo e subendo canestro. L’ultimo cesto prima del riposo, un buzzer beater di Costi rocambolesco, è l’immagine della gara: 53-45 all’intervallo.

Cremona riparte con il vento in poppa piazzando un parziale di 9-0 in uscita dagli spogliatoi con il divario che si allarga fino al 75-61 del terzo periodo: la partita non ha più nulla da dire e i padroni di casa giocano sul velluto fino al 101-77 finale.

“Siamo stati inconsistenti dal punto di vista difensivo – ha detto coach Andrea Paccariè in conferenza stampa post partita- Abbiamo avuto un approccio troppo leggero, siamo andati male per tutto ciò che riguarda la transizione difensiva e la difesa degli uno contro uno: questo non è lo spirito difensivo che ci ha portato ad arrivare qua. Adesso cerchiamo di resettare e ripartire dalla trasferta di Cantù, quest’anno le partite saranno tutte complicate, il blasone e il grado di competitività delle altre squadre dovrebbe stimolarci ad essere più attenti in una serie di situazioni. In attacco possiamo, qualche volta, accettare qualche leggerezza mentre in difesa dobbiamo essere più consistenti perché da lì passerà la nostra salvezza”.

Il tabellino

Ferraroni Juvi Cremona - Luiss Roma 101-77 (24-21, 29-24, 22-16, 26-16)

Ferraroni Juvi Cremona: Antonino Sabatino 19 (4/5, 3/5), Lester Medford 17 (3/5, 3/8), Tekele Cotton 15 (1/4, 3/5), Bernardo Musso 13 (3/3, 2/3), Lorenzo Tortu 11 (2/3, 2/3), Cosimo Costi 9 (3/4, 0/1), Gabriele Benetti 6 (3/5, 0/2), Daniele Magro 5 (2/2, 0/0), Luca Vincini 4 (2/2, 0/0), Niccolò Giulietti 2 (1/1, 0/1), Mattia Boni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Biaggini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 19 - Rimbalzi: 30 8 + 22 (Lorenzo Tortu, Gabriele Benetti 6) - Assist: 24 (Lester Medford 10)

Luiss Roma: Valerio Cucci 26 (5/7, 4/5), Anrijs Miska 14 (7/10, 0/0), Matteo Fallucca 8 (0/5, 2/5), Marco Pasqualin 6 (1/2, 0/3), Marco Legnini 6 (0/0, 2/6), Domenico D'argenzio 5 (2/2, 0/2), Taiwo Badmus 4 (1/5, 0/1), Riccardo Murri 4 (1/2, 0/3), Matija Jovovic 3 (0/0, 1/1), Riccardo Salvioni 1 (0/3, 0/0), Francesco Villa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 24 - Rimbalzi: 30 13 + 17 (Valerio Cucci 10) - Assist: 17 (Marco Pasqualin 4)