Serie A2: la Luiss Roma lotta ma non basta. A Torino arriva la sconfitta che chiude il 2023

La Luiss Roma cade a Torino e, per la terza gara di fila, raccoglie meno di quanto avrebbe meritato: le percentuali irreali dei padroni di casa non permettono ai ragazzi di coach Paccariè la rimonta, il finale 105 a 98 è molto severo per quello che si è visto in campo. Anche tutte le situazioni mezze e mezze, come seconde palle e rimbalzi molto difficili da calcolare, sono sempre finite in maniera completamente casuale nelle mani dei padroni di casa segno di come la partita per la Luiss fosse stregata.

Non è mancata, come ormai da un mese a questa parte, la grande voglia di recuperare il match: pensare di fare 98 punti in trasferta e non vincere è veramente un peccato. Torino parte con le marce alte, con la Luiss troppo scolastica in difesa e con troppa fretta nelle conclusioni. Il duo non formato Sabin Miska ricuce subito lo strappo e il primo quarto finisce 29-26.

Anche nel secondo periodo Torino prende tanti rimbalzi offensivi, banchettando nel pitturato con Thomas e delle facili penetrazioni al ferro di Kennedy. La Luiss rincorre per tutti i primi venti minuti e il 55-43 all’intervallo è quasi un miracolo visto il, difficile da commentare, 2/17 (12% da tre punti) e una marea di rimbalzi offensivi concessi.

I viaggianti ritrovano fiducia all’uscita dagli spogliatoi con Sabin che sale in cattedra, anche stasera 31 punti, e la Luiss a metà terzo periodo è a due possessi dal pareggio (64-58), poi Torino segna tutto e riscappa di nuovo sul 77-68 prima dell’ultimo riposo.

Nell’ultimo periodo i padroni di casa provano a chiudere in anticipo, ma una Luiss tutta orgoglio torna sotto grazie alle triple di Sabin e alla verve di Cucci: gli ospiti arrivano sempre molto vicini alla rimonta, ma manca sempre il centesimo per fare l’euro.

“Partita senza ombra di dubbio divertente – ha detto coach Andrea Paccariè -. La Luiss dell’ultimo mese è una squadra che in attacco se la può giocare con tutti: abbiamo perso un po’ di amalgama difensiva ma è normale. La nostra grande arma offensiva per il momento non ci permette di risolvere i problemi di classifica: abbiamo fatto cento punti pure stasera, ai ragazzi non posso dire niente”.

Il tabellino

Reale Mutua Torino - Luiss Roma 105-98 (29-26, 26-17, 22-25, 28-30)

Reale Mutua Torino: Donte Thomas 21 (6/10, 2/2), Keondre Kennedy 18 (3/6, 2/5), Niccolo De vico 17 (3/5, 2/6), Matteo Schina 15 (4/5, 1/2), Simone Pepe 15 (0/3, 3/10), Federico Poser 11 (4/8, 0/0), Matteo Ghirlanda 4 (0/1, 1/3), Gianluca Fea 2 (1/1, 0/0), Kesmor Osatwna 2 (1/1, 0/0), Abdoul victor Jahier 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 28 / 33 - Rimbalzi: 33 14 + 19 (Federico Poser 9) - Assist: 18 (Matteo Schina 9)

Luiss Roma: Tyler francis Sabin 31 (5/8, 3/7), Valerio Cucci 16 (5/9, 0/4), Matija Jovovic 14 (2/3, 0/1), Riccardo Murri 11 (1/3, 3/6), Anrijs Miska 10 (5/5, 0/2), Domenico D'argenzio 7 (1/2, 1/2), Francesco Villa 5 (1/1, 1/7), Marco Pasqualin 4 (2/2, 0/3), Matteo Fallucca 0 (0/0, 0/2), Beniamino Basso 0 (0/0, 0/0), Riccardo Salvioni 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 30 / 33 - Rimbalzi: 33 14 + 19 (Valerio Cucci 8) - Assist: 13 (Tyler francis Sabin 8)