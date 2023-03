Stella Azzurra, prova gagliarda contro la capolista Cantù: la sconfitta arriva solo nel finale

Squadra in casa

Squadra in casa Stella Azzurra Roma

Terzultima giornata della Regular Season del Girone Verde della Serie A2 per la Stella Azzurra Roma, che al Palasport di Guidonia Montecelio ospita la capolista del raggruppamento, la Acqua San Bernardo Pallacanestro Cantù, uscendo sconfitta dal parquet con il parziale subito solo negli ultimi minuti dopo una prova gagliarda, 71-85 il finale.

La partita - Inizio vibrante degli ospiti, che scavano subito un break nei primi 3 minuti di gioco di 0-6 prima che gli statunitensi dei capitolini si facciano sentire: sono Wilson e Givens a reagire per primi, col punteggio che diventa di 6-11 a metà quarto.

I nerostellati sono in gara: con Nikolic e Salvioni si riavvicinano, prima della tripla di Baldi Rossi del 10-14 di una gara vivace nelle prime battute.

Per la Stella Azzurra Roma arriva l'esordio di Campani, con la difesa che stringe ancora di più le maglie: capitan Nikolic guida l'attacco al 15-17 a due minuti dal termine della prima frazione, che diventa parità a quota 17 con il floater di un Givens protagonista di inizio gara con 6 punti.

Dal nuovo acquisto canturino, Alessandro Morgillo, l'appoggio del 17-19, prima del nuovo pareggio di Giachetti con cui si chiude la prima frazione di gioco.

Hunt continua a farsi sentire sotto canestro per gli ospiti, in attacco e difesa, ma i capitolini sono vivi: tuttavia Cantù con l'ex di turno Bucarelli sfrutta ancora la propria fisicità, con l'appoggio del +5 (21-26) dopo due minuti e mezzo di secondo quarto. Severini porta il vantaggio ospite a +7, prima del solito Nikolic: altra tripla per scuotere i nerostellati, sul 24-28 dopo un altro minuto di gioco.

Gli ospiti provano l'accelerata: 0-5 di parziale per portarsi sul +9 a metà frazione (24-33). Givens batte un colpo per i capitolini, Stefan Nikolic replica subito da fuori prima del break di 7-2 della Stella Azzurra Roma, che con la tripla di Wilson si riporta a -5 (31-36) a due minuti e mezzo dal rientro negli spogliatoi.

Dopo il timeout di coach Sacchetti, i canturini rientrano bene in campo: schiacciata di Nikolic, tripla di Stefanelli e il divario fra le due compagini torna ad essere in doppia cifra (31-41). Baldi Rossi e Hunt piazzano una nuova mini accelerata: all'intervallo il punteggio è di 31-46.

I capitolini ripartono forte con la tripla di Lazar Nikolic; Cantù risponde ma i romani sono vivi, come attesta la bella combinazione Wilson-Givens per il 39-50 dopo due minuti e mezzo dalla ripresa del gioco. Ancora Wilson, prima con un jumper acrobatico e poi con il gioco da tre punti, si fa sentire per riportare i nerostellati sul -7 (43-50) una quarantina di secondi dopo.

Con Givens in lunetta lo svantaggio si lima di un altro punto, prima della schiacciata di Morgillo del 46-54 a metà terza frazione.

Due triple consecutive dell'ex Rullo rilanciano le ambizioni romane: 52-56 a tre minuti e mezzo dal termine del terzo quarto. I canturini continuano a mostrare i muscoli sotto canestro, i nerostellati a colpire con gli esterni: l'ultima frazione inizia sul 59-65.

Con Roberto Rullo i capitolini arrivano a -2, 64-66, dopo due minuti e mezzo dell'ultima frazione; Bucarelli con la tripla e Givens con il floater continuano a tenere le squadre impegnate in un emozionante testa a testa, 66-69 a sei minuti e mezzo dalla chiusura del match. Hunt e Bucarelli provano a lanciare gli ospiti, sul 66-73 a metà quarto.

Gli ospiti arrotondano dalla lunetta, portandosi nuovamente in doppia cifra di vantaggio sul 67-77 un minuto e mezzo dopo; con Stefan Nikolic piazzano la tripla del tentativo di fuga definitivo, per un parziale che a fine gara si allarga ingenerosamente rispetto alla prova offerta dai capitolini. Il match si chiude sul 71-85 per Cantù.

Il tabellino di E-Gap Stella Azzurra Roma - Acqua S.Bernardo Cantù 71-85 (19-19, 12-27, 28-19, 12-20)

E-Gap Stella Azzurra Roma: Duane Wilson 19 (7/14, 1/5), Samuel jamal Givens 14 (6/13, 0/0), Jacopo Giachetti 12 (5/9, 0/1), Lazar Nikolic 11 (1/3, 3/5), Roberto Rullo 9 (0/0, 3/11), Emmanuel Innocenti 4 (2/3, 0/2), Riccardo Salvioni 2 (1/1, 0/0), Luca Campani 0 (0/0, 0/0), Matteo Visintin 0 (0/1, 0/1), Lucas Fresno 0 (0/0, 0/0), Francesco Rapini 0 (0/0, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 9 - Rimbalzi: 23 8 + 15 (Samuel jamal Givens 8) - Assist: 12 (Lazar Nikolic 3)

Acqua S.Bernardo Cantù: Stefan Nikolic 18 (2/3, 2/2), Filippo Baldi rossi 17 (1/1, 4/8), dario Hunt 15 (7/11, 0/0), Roko Rogic 8 (2/4, 0/1), Lorenzo Bucarelli 8 (2/5, 1/4), Alessandro Morgillo 8 (4/5, 0/0), Francesco Stefanelli 6 (1/3, 1/2), Giovanni Severini 5 (2/2, 0/1), Gregorio Meroni 0 (0/0, 0/1), Davide Brembilla 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 25 - Rimbalzi: 35 7 + 28 ( dario Hunt 12) - Assist: 14 (Roko Rogic 6)