Serie A2, sul difficile campo di Cremona la Stella Azzurra si arrende alla Vanoli

Seconda trasferta consecutiva per la Stella Azzurra Roma, impegnata al PalaRadi nel difficile match contro i padroni di casa della Vanoli Cremona. I locali si impongono per 90-63 al termine di 40 minuti durante i quali i nerostellati hanno retto il confronto solo nel primo tempo.

La partita - Primo canestro per i nerostellati, con l'appoggio da sotto di Salvioni, inaugurando la serie di canestri con cui la Stella Azzurra Roma mette il muso avanti per essere poi ripresa successivamente dalla Vanoli Cremona: 4-7 dopo due minuti e mezzo.

Esce Lacey per infortunio per i padroni di casa; rimbalzo offensivo e appoggio da sotto di ancora di Salvioni per il 7-11 dopo 4 minuti. Arriva a metà quarto la bimane di Pacher per il sorpasso della Vanoli Cremona, 14-13, in un match ad alto punteggio nelle prime battute.

Con la tripla di Piccoli del 21-17 la Vanoli Cremona prova la minifuga, a due minuti dal termine della prima frazione, con i due canestri da tre punti consecutivi di Alibegovic a fissare il 27-19 con cui si chiude un vivace primo quarto.

Con Givens con la stoppata e Rullo con la tripla batte un colpo la Stella Azzurra Roma a inizio seconda frazione; Wilson e Piccoli si scambiano canestri complicatissimi, prima della nuova tripla di Alibegovic del +10 (34-24) a sei minuti dall'intervallo per i padroni di casa, che registrano sino a questo punto un 7/12 da tre punti.

L'ex Joseph Mobio due minuti dopo aggiorna il nuovo massimo vantaggio dei padroni di casa portandolo a +12, mentre i nerostellati provano a resistere all'accelerata di Cremona; resta quello lo scarto fra le due compagini fino alla tripla di Rullo del -9 dei capitolini, 45-36 a un minuto e mezzo dall'intervallo. La distanza fra le due squadre resta la medesima del primo quarto, di 8 punti, sul 46-38 a metà gara.

Un antisportivo a inizio terzo quarto dà la spinta alla Vanoli per incrementare il proprio vantaggio, punendo gli errori nerostellati portandosi fino al +16 a metà frazione (58-42); Lorenzo Caroti continua a martellare il canestro, spingendo con la tripla i suoi oltre i 20 punti di scarto, sul +23 (66-43) a tre minuti e mezzo dalla chiusura del terzo quarto. Emmanuel Innocenti scuote il canestro con l'inchiodata, ma non riesce a frenare i padroni di casa, che concludono il quarto avanti per 77-47.

Con il risultato non più in discussione, le due squadre nell'ultimo quarto badano ad accumulare statistiche e non rischiare nuovi infortuni: molti under toccano il campo per entrambe le squadre, fra cui Kevin Ndzie ex nerostellato compagno di squadra nel settore giovanile di molti dei ragazzi in campo nelle fila capitoline.

Con Innocenti che sale in doppia cifra per quanto riguarda il bottino personale, la partita si chiude sul 90-63 per la Vanoli Cremona.

Il tabellino di Vanoli Basket Cremona - E-Gap Stella Azzurra Roma 90-63 (27-19, 19-19, 31-9, 13-16)

Vanoli Basket Cremona: Mirza Alibegovic 18 (2/3, 4/9), Paul Eboua 11 (3/5, 0/0), A.j. Pacher 11 (4/4, 0/0), Davide Denegri 10 (2/5, 2/6), Matteo Piccoli 10 (0/1, 2/3), Joseph yantchoue Mobio 9 (4/4, 0/2), Andrea Pecchia 8 (2/4, 0/3), Lorenzo Caroti 8 (0/0, 2/3), Kevin Ndzie 3 (1/2, 0/0), Tommaso Vecchiola 2 (0/0, 0/1), Trevor Lacey 0 (0/0, 0/0), Mauro Zacchigna 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 24 / 30 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Andrea Pecchia 6) - Assist: 19 (Lorenzo Caroti 7)

E-Gap Stella Azzurra Roma: Samuel jamal Givens 11 (5/6, 0/0), Emmanuel Innocenti 10 (2/4, 1/4), Duane Wilson 10 (3/10, 0/1), Lazar Nikolic 9 (3/4, 1/4), Roberto Rullo 8 (1/2, 2/9), Riccardo Salvioni 6 (3/6, 0/0), Jacopo Giachetti 4 (1/4, 0/1), Fabrizio Pugliatti 3 (1/1, 0/2), Matteo Visintin 2 (1/2, 0/1), Alberto Chiumenti 0 (0/0, 0/0), Lucas Fresno 0 (0/0, 0/0), Matteo Ferrara 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 23 9 + 14 (Samuel jamal Givens, Riccardo Salvioni 6) - Assist: 9 (Samuel jamal Givens, Emmanuel Innocenti, Roberto Rullo 2)