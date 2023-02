Serie A2, si chiude a Trapani la striscia positiva della Stella Azzurra Roma

Stella Azzurra Roma di scena a Trapani, per la ventesima giornata di campionato di Serie A2 di basket, con le due squadre alla ricerca di punti salvezza. A conquistarli, al termine di un match non scintillante, ma equilibratissimo, è la Pallacanestro Trapani, vincente per 73-69. Si ferma cosi, dopo quattro vittorie consecutive la striscia positiva dei nerostellati.

La partita - Primi due punti del match con l'appoggio di Matteo Ferrara, seguiti dalla tripla di Wilson per il break nel primo minuto dei nerostellati di 0-5. Quindi la replica siciliana in un inizio di gara frenetico ma contrassegnato da diversi errori, con un 6-0 interrotto dal gioco da tre punti sempre di Ferrara. Il match resta equilibrato, con Jacopo Giachetti a salire di colpi per il 10-12 capitolino a tre minuti e mezzo dal termine del primo quarto, che si chiude sul 14-13 per una Trapani con Stumbris in evidenza (6 punti e soprattutto 7 rimbalzi).

Con le due triple a inizio secondo quarto di Guaiana Trapani va subito sul +7 (20-13), con il +9 realizzato un pò fortunosamente di Massone per il tentativo di fuga siciliano. Dopo il timeout di coach Bechi, i nerostellati tornano a segno con Innocenti, prima dei 5 punti del duo americano Wilson-Givens che riavvicinano la Stella Azzurra Roma a metà quarto (23-20).

Dopo l'espulsione di Mollura, per antisportivo dopo il fallo tecnico nella prima frazione, i capitolini arrivano a -1, prima dei liberi di Renzi che danno ossigeno all'attacco di Trapani. Giachetti e Chiumenti impattano a quota 28, Renzi con due liberi riporta avanti i siciliani, con le due squadre al riposo sul 30-28.

I capitolini iniziano al meglio al rientro in campo, con la tripla di Capitan Nikolic del sorpasso; da Massone e Tsetserukou la replica siciliana, col break di 6-0 per il 36-31 dopo due minuti del terzo quarto. Non scappa però nel punteggio una Trapani dalle polveri bagnate da fuori; da Wilson arriva il -1 due minuti dopo.

Stumbris prova a ravvivare una gara dai tanti errori, con la schiacciata in un gioco da 3 punti: ancora da Wilson il jumper che tiene vicini i romani, prima della tripla centrale di Renzi del 42-37 a tre minuti dalla chiusura della terza frazione. Da Stumbris un altro canestro da fuori, e quindi di nuovo Renzi da tre: i siciliani provano a scappare sul +9, 48-39 che diventa 48-40 a fine quarto.

Con la terza tripla di Renzi, a inizio ultima frazione Trapani scollina la doppia cifra di vantaggio (53-42) dopo un minuto e mezzo, con Rullo che prova a tenere a galla i capitolini. Renzi però continua a trovare il canestro: 56-46 a sette minuti dalla chiusura della gara.

Con Rullo e Wilson da fuori, i nerostellati arrivano a -6, sul 58-52 a metà quarto, prima di un nuovo giro in lunetta di Renzi; i romani però trovano energie in difesa e col sottomano di Wilson arrivano a quattro punti di distanza, 60-56 a tre minuti e mezzo dalla chiusura del match.

Da Massone arriva una tripla senza ritmo per il +7 dei padroni di casa; con Giachetti i romani restano sul -5, con il successivo gioco da tre punti di Wilson per il -2 a un minuto e mezzo dalla fine (65-63). Tripla di Romeo, canestro da sotto di Ferrara e tripla del pareggio di Rullo: sul 68-68, Massone va in lunetta a 9 secondi dal termine del match.

Fa 2/2 e l'ultimo possesso dei tempi regolamentari è della Stella Azzurra Roma: la difesa siciliana riesce a non far rimettere i romani, arrivando poi a +3 con l'1/2 di Romeo dalla lunetta.

Sul 71-68, è il turno di Roberto Rullo in lunetta: anche per lui 1/2, con palla a Trapani a 6 secondi dalla fine sul +2. Dopo il timeout, di nuovo Romeo ha in mano due tiri liberi: stavolta non sbaglia e la gara si chiude sul 73-69 per i padroni di casa.

Il tabellino di 2B Control Trapani - E-Gap Stella Azzurra Roma 73-69 (14-13, 16-15, 18-12, 25-29)

2B Control Trapani: Federico Massone 19 (6/12, 1/3), Andrea Renzi 17 (1/2, 3/5), Roberts Stumbris 12 (4/10, 1/6), Gabriele Romeo 11 (2/6, 1/4), Vincenzo Guaiana 9 (1/3, 2/6), Kiryl Tsetserukou 5 (2/4, 0/0), Marco Mollura 0 (0/2, 0/2), Marco Rupil 0 (0/2, 0/2), Giovanni Minore 0 (0/0, 0/0), David Lentini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 - Rimbalzi: 35 13 + 22 (Roberts Stumbris 10) - Assist: 9 (Federico Massone 4)

E-Gap Stella Azzurra Roma: Duane Wilson 19 (6/12, 2/2), Roberto Rullo 16 (3/3, 2/7), Jacopo Giachetti 13 (5/8, 0/2), Matteo Ferrara 9 (4/4, 0/0), Samuel jamal Givens 5 (2/5, 0/2), Lazar Nikolic 3 (0/1, 1/3), Emmanuel Innocenti 2 (1/2, 0/0), Alberto Chiumenti 2 (0/4, 0/1), Riccardo Salvioni 0 (0/0, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0), Matteo Visintin 0 (0/0, 0/0), Lucas Fresno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 29 3 + 26 (Roberto Rullo, Emmanuel Innocenti 7) - Assist: 8 (Duane Wilson, Roberto Rullo, Samuel jamal Givens 2)