Serie A2, la Stella Azzurra non si ferma più: con la Ferraroni Juvi Cremona arriva la quarta vittoria consecutiva

Torna al Palasport di Guidonia Montecelio la E-Gap Stella Azzurra Roma dopo il blitz a Casale Monferrato che è valso la terza vittoria consecutiva. E vi torna in un match importante in chiave salvezza, avversario di turno la Juvi Ferraroni Cremona, sconfitta, dopo una gara tesissima, per 87-82.

La partita - Subito a segno il duo americano della Stella Azzurra Roma, con le due triple di Wilson e il sottomano di Givens per il break di 8-0 dopo un minuto e mezzo. Dopo il timeout ospite, ancora capitolini a segno, col gioco da 3 punti di Givens per il vantaggio in doppia cifra.

Douvier con il jumper si aggiunge al libero di Giulietti per i primi punti della Juvi Cremona: col giro in lunetta di Douvier, diventa 11-5 dopo tre minuti e mezzo. Wilson continua a colpire da fuori: altre due triople con cui sale a 12 punti, con 4/4 da tre e punteggio di 17-5 a metà quarto. I capitolini continuano ad essere incisivi in attacco: col canestro a fil di sirena di Salvioni, chiudono la prima frazione sul 25-13.

Reati prova a dare la carica ai suoi con la tripla a inizio secondo quarto con cui la Juvi Cremona torna a -7 (25-18), per poi arrivare a contatto con la tripla di Vincini sul 25-23 dopo due minuti e mezzo della seconda frazione. Rullo e Reati con un layup ciascuno tengono attaccate le squadre: a metà quarto, il tabellone recita 29-27 per i padroni di casa. Con Nikolic e Givens la Stella Azzurra Roma tiene in mano l'inerzia, sebbene Cremona resti attaccata: Allen fissa il 37-37 a 50 secondi dal termine, prima del minibreak firmato Nikolic-Visintin sia in difesa che in attacco per il 41-37 nerostellato con cui le squadre vanno al riposo.

Al rientro dagli spogliatoi, i capitolini provano la fuga: con la tripla di Jacopo Giachetti arrivano al +7, sul 46-39, dopo un minuto e mezzo, prima della replica di Reati e di Fanti per il pareggio a quota 46 altri 90 secondi dopo.

Lo stesso Reati piazza la tripla del primo vantaggio ospite del match, sul 48-49 a metà quarto che diventa 48-51 col giro in lunetta di Douvier. La Juvi prende in mano l'inerzia del match, toccando il +5 sul 53-58 a tre minuti dalla chiusura della terza frazione prima che una tripla di Rullo riavvicini i romani e con una di Giachetti arrivi il controsorpasso, 59-58. Vincini guida il break dei suoi, che tornano in vantaggio: 59-64, con ancora Giachetti sugli scudi per il gioco da tre punti del -2 capitolino a un minuto dalla fine del terzo quarto che si chiude sul 62-66 per Cremona.

Una tripla di Reati inaugura l'ultimo quarto, prima che Givens e Nikolic rilancino le ambizioni capitoline sul -2 dopo un minuto e mezzo: con l'appoggio in reverse di Rullo la distanza di venta di 1 punto, prima di un'altra tripla di Reati per il 69-73 a sette minuti dal termine del match.

Wilson porta i romani a -2, Chiumenti pareggia a quota 75: squadre in parità a metà quarto. Da Giulietti la tripla del +3 ospite, con ancora Chiumenti a segno per la Stella Azzurra Roma, prima del sorpasso firmato dalla tripla di Rullo del 80-78 a tre minuti e mezzo dalla fine. Dopo il pareggio cremonese, i due USA della squadra capitolina fanno la voce grossa: floater di Givens, tripla di Wilson e a un minuto dal termine la Stella Azzurra Roma vola sul 85-80.

La Juvi Cremona non riesce a ribaltare il punteggio: il match si chiude con la quarta vittoria consecutiva dei capitolini per 87-82.

Il tabellino di E-Gap Stella Azzurra Roma - Ferraroni Juvi Cremona 87-82 (25-13, 16-24, 21-29, 25-16)

E-Gap Stella Azzurra Roma: Duane Wilson 18 (1/2, 5/6), Jacopo Giachetti 16 (2/7, 2/6), Samuel jamal Givens 13 (5/8, 0/0), Roberto Rullo 12 (3/5, 2/5), Lazar Nikolic 11 (3/4, 1/3), Matteo Ferrara 5 (1/3, 0/0), Emmanuel Innocenti 4 (0/2, 1/2), Alberto Chiumenti 4 (2/4, 0/0), Matteo Visintin 2 (1/1, 0/0), Riccardo Salvioni 2 (1/1, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0), Dut Mabor biar 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 26 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Lazar Nikolic, Matteo Ferrara 8) - Assist: 9 (Matteo Ferrara 3)

Ferraroni Juvi Cremona: Davide Reati 22 (4/6, 4/11), Bryce Douvier 19 (3/5, 1/2), Eugenio Fanti 13 (4/8, 1/3), Luca Vincini 11 (3/4, 1/1), Trevon Allen 8 (3/7, 0/4), Niccolò Giulietti 7 (1/1, 1/1), Marko Milovanovic 2 (1/1, 0/1), Ferdinando Nasello 0 (0/0, 0/1), Simone Roberto 0 (0/0, 0/0), Mattia Boni 0 (0/0, 0/0), Leonardo Beghini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 25 - Rimbalzi: 27 5 + 22 (Bryce Douvier, Luca Vincini 6) - Assist: 11 (Ferdinando Nasello 3)