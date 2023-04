Stella Azzurra Roma, successo preziosissimo nelle ultime battute di gara a Chieti

Terzo match della seconda fase di campionato per la Stella Azzurra Roma, impegnata in casa della Chieti degli ex Jackson, Reale, Bartoli e Thioune; il successo va ai capitolini dopo un match al cardiopalma per 79-83.

Apre il match la tripla di Nikolic, seguita dai liberi di Givens per lo 0-5 capitolino in avvio, prima che con Serpilli i teatini impattino sul 7-7 dopo tre minuti di gioco. I romani però tengono il pallino dell'iniziativa e riscappano, avanti 9-16 a metà quarto; con la tripla a segno, la quarta su 4 tentativi di squadra, stavolta di Wilson, il punteggio recita 11-19 un minuto dopo.

L'inerzia resta in mano alla Stella Azzurra Roma, che divide le responsabilità offensive e nonostante qualche fallo di troppo mantiene il cuscinetto di vantaggio sugli avversari: una prima frazione a punteggio altisimo si chiude sul 23-30 ospite.

Squadra ospite che continua a martellare il canestro a inizio secondo quarto: Jacopo Giachetti si porta a quota 8 punti personali e confeziona il primo vantaggio in doppia cifra dei nerostellati, 26-26 dopo due minuti. Piccola reazione teatina, con il 4-0 firmato Ancellotti/Roderick dopo il timeout di coach Rajola; i romani però restano reattivi e con l'appoggio da sotto di Ferrara si portano a metà quarto sul 32-39.

L'ex Jackson batte un colpo: con la tripla riporta i teatini sul -4. Replica però Wilson dopo il timeout di coach Bechi, coi 2 punti che rimettono due possessi pieni di distanza fra le due compagini. Chieti si riavvicina ancora, con la tripla dall'angolo di Serpilli del -2, e la risposta dei romani porta di nuovo la firma di Wilson: 41-45 a due minuti dall'intevallo, con le due squadre a tornare negli spogliatoi, dopo il canestro di Spizzichini, sul 43-45.

Con il 2/2 dalla lunetta di Ancellotti dopo tre minuti dalla ripresa del gioco arriva il primo sorpasso di Chieti, avanti 48-47; arriva l'1-2 della Stella Azzurra Roma che torna in vantaggio con Innocenti e Wilson, prima di altri due punti del solito Wilson per il +4 (50-54) nerostellato a metà quarto.

I teatini però piazzano il break: 9-0 (fra cui una splendida inchiodata di Ancellotti) per il 59-54 per Chieti a due minuti dal termine della terza frazione. I romani spinti da Giachetti restano a contatto: il quarto si chiude sul 60-59 per i padroni di casa.

La tripla di Rullo a inizio ultima frazione riporta avanti i capitolini; lo stesso Rullo ne aggiunge un'altra, con Roderick a replicare per il 65 pari a sei minuti e mezzo dalla chiusura del match. Givens riporta per due volte avanti la Stella Azzurra Roma, con Roderick ad impattare temporaneamente: a tre minuti e mezzo dalla fine della gara, i capitolini sono avanti 69-71. Wilson dalla lunetta arrotonda al +4 il vantaggio nerostellato, prima che con Jackson a due minuti dal termine i teatini pareggino.a quota 73.

Quindi, Rullo e Jackson si cambiano due triple importantissime. Serpilli replica a Wilson per il 79-78 di Chieti, prima del viaggio in lunetta di Rullo a 46 secondi dal termine; 1/2 e nuovamente la gara è in parità. Chieti sbaglia il suo attacco, la Stella Azzurra Roma no: Giachetti segna una tripla di importanza capitale, per il 79-82 a 15 secondi dalla fine. Recupero di Wilson nell'attacco dei padroni di casa successivo: il suo viaggio in lunetta suggella il successo capitolino per 79-83.

Il tabellino di Chieti Basket 1974 - Stella Azzurra Roma 79-83

Chieti Basket 1974: Spizzichini 4, Ancellotti 17, Roderick 14, Serpilli 14, Jackson 18, Febbo, Thioune 7, Bartoli, Reale 3, Mastellari 2 All. Rajola Ass. All. Di Paolo, Mucci

E-Gap Stella Azzurra Roma: Innocenti 7, Wilson 21, Fresno n.e., Nikolic 8, Giachetti 16, Chiumenti 2, Pugliatti 2, Visintin n.e., Rullo 13, Ferrara 7, Salvioni n.e., Givens 7 All. Bechi Ass. All. Micheletto