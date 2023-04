Serie A2, fuga nel finale della Stella Azzurra Roma che supera Mantova

Prima gara casalinga del Girone Salvezza per la Stella Azzurra Roma, che a Guidonia Montecelio ospita la Pallacanestro Mantovana; in un match tirato, con il colpo di coda negli ultimi minuti i capitolini si portano a casa il successo per 87-70.

Inizio vivace fra le due squadre, che si scambiano canestri con facilità tenendo il ritmo alto nel match; la prima a scavare un piccolo solco è la Stella Azzurra Roma, che con la tripla di Wilson e i sei punti consecutivi dell’ex Ferrara si portano sul +6 (13-5) dopo tre minuti e mezzo di gioco. Mantova replica e il match si accende, con i liberi e la tripla di Nikolic che fissano il punteggio sul 20-10 a metà quarto. I romani restano reattivi, continuando a trovare il canestro con alte percentuali: 7/9 da 2 e 2/5 da 3 che consentono ai capitolini di chiudere avanti la prima frazione per 28-19.

Gli ospiti partono meglio nella seconda frazione, piazzando un break di 0-7 che riporta attaccate le due squadre, sul 28-26 dopo due minuti; è Wilson a interrompere la secca offensiva capitolina appoggiando al tabellone i due punti del 30-26. Wilson e Veronesi colpiscono da lontano, Innocenti aggiunge una tripla che rinvigorisce i romani: con i contatti che aumentano, lo scarto fra le due compagini diventa di due possessi pieni, in un elastico che rivede Mantova a -2 a due minuti e mezzo dall’intervallo (39-37), con sorpasso arrivato con la tripla di Janelidze a 1:45 dal riposo. Dopo il timeout di coach Bechi, Campani piazza il gioco da tre punti (con libero non convertito) del controsorpasso; con Ross, Janelidze e Giachetti a segno le due squadre vanno negli spogliatoi in parità a quota 43.

Jacopo Giachetti inaugura le marcature al rientro in campo, con Cortese e Sherrill a riportare Mantova avanti sul 47-48 dopo tre minuti e mezzo. Gli ospiti tengono botta e si prendono l’inerzia, andando avanti con la tripla di Ross del 53-56 a quattro minuti dalla chiusura della terza frazione; dopo la sospensione di coach Bechi però la Stella Azzurra Roma risponde con un 4-0 che riporta in vantaggio i romani, 57-56 un minuto dopo. Di nuovo Ross lancia Mantova, ma i capitolini restano a galla: proprio nell’ultima azione del terzo quarto tornano avanti per 63-62 con la penetrazione di Wilson (a quota 18 come Ross, nella sfida nella sfida fra i due statunitensi).

La lotta fra le due compagini resta accesa anche in apertura di ultimo quarto, con la Pallacanestro Mantovana di nuovo a tentare la fuga e la Stella Azzurra Roma a rimanere attaccata; con Giachetti i romani trovano il pareggio a quota 68 dopo tre minuti e mezzo. Givens appoggia a canestro per il vantaggio nerostellato, Wilson aggiunge la tripla del +5: 73-68 a metà quarto. Dopo la sospensione ospite è ancora la squadra di casa ad andare a segno, nuovamente con Givens; Ross spezza il break capitolino, sul 75-70 a tre minuti dalla chiusura della gara. Givens trova ancora il canestro, e dopo l’errore di Iannuzzi fermato da Wilson, Giachetti guadagna un antisportivo: coi due liberi i romani raggiungono il +9 a due minuti e mezzo dalla fine del match, che diventa +11 con l’inchiodata di Wilson del 81-70. La Stella Azzurra Roma diventa irraggiungibile: il vantaggio si allarga fino al +17 finale, sul 87-70.

Il tabellino di Stella Azzurra Roma – Pallacanestro Mantovana 87-70

Stella Azzurra Roma: Innocenti 3, Wilson 26, Fresno, Nikolic 11, Giachetti 19, Ferrara 8, Pugliatti, Visintin, Rullo, Campani 10, Salvioni n.e., Givens 10 All. Bechi Ass. All. Micheletto

Pallacanestro Mantovana: Lo n.e., Criconia 5, Iannuzzi 8, Veronesi 13, Janelidze 7, Cortese 3, Vukrobat n.e., Ross 20, Calzavara 2, Sherrill 12 All. Zanco Ass. All. Niccolai