Serie A2, novità in arrivo sul ricorso contro l'esclusione dell'Eurobasket Roma

Arrivano importanti novità sul ricorso intentato dell'Eurobasket Roma avverso all'esclusione del Campionato di Serie A2 di basket maschile 2022-2023. In una nota di stampa, il club del Presidente Armando Buonamici, rende una la più recente disposizione in merito del TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

"In considerazione delle contestazioni formulate dal club - si legge nella nota - riguardo alle differenze di trattamento ricevuto in fase di iscrizione al torneo e della richiesta di accesso agli atti che (come specificato a suo tempo) la FIP si era rifiutata di produrre, lo stesso TAR ha ordinato alla società capitolina di notificare il suo ricorso a quattro club iscritti al campionato di Serie A2".

Ricordiamo velocemente i fatti. Lo scorso 15 luglio il Com.Te.C della Lega Nazionale Pallacanestro ha, formalmente, escluso l'Eurobasket Roma dal Campionato di Serie A2 2022-2023. La motivazione era legata al fatto di non aver fornito, entro la data utlima del 7 luglio 2022, la documentazione relativa ai pagamenti dei compensi di un suo giocatore risalente alla stagione 2018/2019 .

Preso atto della decisione la società capitolina ha ingaggiato una battaglia legale per far valere le proprie ragioni. Oggi il nuovo capitolo della questione, capitolo che verosimilmente non sarà l'ultimo della serie.