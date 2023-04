Serie A2, la Stella Azzurra torna alla vittoria contro la Cestistica San Severo

Prima giornata di ritorno nel girone salvezza per la Stella Azzurra Roma, che affronta in casa la Cestistica San Severo, in un incrocio con l’ex di peso, coach Luca Bechi. Dopo la partita equilibrata dell’andata, il match si rivela molto più a senso unico: i romani conquistano la vittoria per 95-77 ribaltando inoltre lo scarto subito all’andata, ponendosi quindi in vantaggio nel computo degli scontri diretti.

La partita - Parte bene la Stella Azzurra Roma, con il break di 7-2 nei primi 3 minuti di gioco firmato dal terzetto Givens-Wilson-Nikolic. Nonostante il timeout ospite, i nerostellati mantengono l’inerzia del match, portando il proprio vantaggio a metà quarto a +8, sul 14-6. I romani continuano a tenere il cuscinetto di vantaggio, trovando buone soluzioni da Ferrara, fino alla tripla di Pugliatti del primo vantaggio in doppia cifra, 23-13 a un minuto e mezzo dal termine della prima frazione. Il gioco da tre punti seguente di Jacopo Giachetti certifica la fuga dei capitolini, in un quarto che si chiude sul 30-18 per i padroni di casa.

Si ricomincia con Salvioni a colpire nuovamente da sotto, coi due senior Rullo e Giachetti a rincarare la dose: dopo un minuto e mezzo della seconda frazione, il tabellone recita 36-18 per i capitolini. Risposta ospite: la tripla di Ion Lupusor conclude un parziale di 2-8 per la Cestistica San Severo, che si riavvicina fino al -12 a metà quarto (38-26). Dopo il timeout di coach Bechi, Rullo torna subito a colpire da fuori; Samme Givens ispira un’altra accelerata ai romani, che aggiungono le giocate di Giachetti per il 57-38 all’intervallo.

Al ritorno in campo l’agonismo resta alto, aumentano i contatti ma il divario nei primi quattro minuti resta sostanzialmente lo stesso, senza nessuna delle due squadre a prendere nettamente in mano l’inerzia. Lupusor piazza la tripla del -15 a metà quarto, seguito da Sabatino che riduce lo svantaggio ospite a 12 punti (61-49). Duane Wilson ferma il break dei pugliesi, ritrovando il canestro per i laziali; Raivio prova a tenere a galla i suoi, che tenendo alta l’intensità si riavvicinano progressivamente, arrivando al -10 col il jumper di tabella di Daniel del 68-58 a un minuto e mezzo dalla chiusura della terza frazione. Emmanuel Innocenti dall’angolo piazza una tripla importantissima per riportare l’inerzia dalla parte dei nerostellati in un quarto che, aggiungendo il viaggio in lunetta di Rullo, si chiude sul 74-61.

Nuovamente Innocenti da tre punti piazza il primo canestro dell’ultimo quarto, allargando la forbice fra le due compagini; i capitolini si avvicinano sempre più nei primi minuti ai 20 punti di vantaggio, importanti anche nell’ottica dello scontro diretto valutato fra andata e ritorno. Da Capitan Nikolic arriva il gioco da 3 punti (con libero non convertito) dopo tre minuti, a controbattere alle conclusioni da fuori degli ospiti; con il sottomano di Wilson il vantaggio dei romani sale al +18, 87-69 a cinque minuti dalla chiusura della gara. Il libero di Jacopo Giachetti dell’89-70 a tre minuti e mezzo dal termine mette sostanzialmente la partita in ghiaccio, con la Stella Azzurra Roma a trovare la vittoria per 95-77

E-Gap Stella Azzurra Roma - Allianz Pazienza San Severo 95-77 (30-18, 27-20, 17-23, 21-16)



E-Gap Stella Azzurra Roma: Jacopo Giachetti 21 (4/12, 1/8), Samuel jamal Givens 14 (6/10, 0/0), Duane Wilson 14 (5/8, 1/2), Lazar Nikolic 12 (3/4, 1/1), Matteo Ferrara 11 (4/4, 0/0), Emmanuel Innocenti 7 (2/3, 1/5), Roberto Rullo 7 (1/1, 1/1), Fabrizio Pugliatti 5 (0/0, 1/3), Riccardo Salvioni 4 (2/2, 0/0), Matteo Visintin 0 (0/0, 0/0), Francesco Rapini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 32 - Rimbalzi: 32 12 + 20 (Duane Wilson 6) - Assist: 10 (Jacopo Giachetti 8)



Allianz Pazienza San Severo: Ion Lupusor 20 (6/9, 2/4), Antonino Sabatino 18 (2/3, 3/9), Edward lee Daniel 10 (2/4, 0/0), Agustin Fabi 9 (2/3, 1/3), Nik Raivio 9 (2/3, 1/3), Mihajlo Jerkovic 6 (2/3, 0/1), Matteo Bogliardi 5 (1/3, 0/2), Djordje Pazin 0 (0/0, 0/4), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/1), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 31 - Rimbalzi: 28 5 + 23 (Nik Raivio 7) - Assist: 8 (Edward lee Daniel 3)