Serie A2, colpo della Stella Azzurra Roma: ecco la nuova ala forte

La Stella Azzurra Basketball Academy Roma comunica, con una nota di stampa, che Samuel “Samme” Givens è un nuovo giocatore della compagine nerostellata.

Nato nel 1989 a Filadelfia, Givens è alla seconda esperienza in Italia, dopo il passaggio, sempre in Serie A2, a Ravenna due stagioni fa, con 12.5 punti e quasi 7 rimbalzi di media in 37 gare giocate tra Supercoppa, stagione regolare e playoff.

Ala forte mancina, in grado di agire anche da centro, porta in dote una grande esperienza maturata lungo una carriera che lo ha visto passare, dopo la formazione nella Drexler University, per Olanda, Francia, Germania, Israele, Finlandia, con le ultime due tappe toccate in Sudamerica (Argentina e Messico) prima dell’approdo nella Capitale.

“Sono molto contento all’idea di unirmi a questo club - dichiara al sito ufficiale del club capitolino Samme Givens, impaziente di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita professionale - non vedo l’ora di entrare nel gruppo e conoscere tutti i membri della società. Cercherò di mettere a disposizione di tutti le mie qualità e la mia esperienza; assieme a tutti i compagni cercheremo di migliorare il rendimento di squadra e mettere punti in classifica.”

A proposito del suo ingaggio parla anche il Direttore Generale Julio Trovato: “Ho avuto già l’occasione e l’onore di condividere il mio percorso con Samme a Ravenna, dove si è dimostrato un giocatore dalla doppia dimensione offensiva, sapendo disimpegnarsi sia fronte che spalle a canestro, facendo della conoscenza del gioco la sua qualità principale".

E ancora: "A lui chiederemo di dare manforte sotto i tabelloni e un contributo d’esperienza, consci che possa rappresentare un grosso aiuto per risollevare la nostra situazione, ma non l’unica soluzione ai nostri problemi da fronteggiare invece con uno sforzo collettivo.”