Serie A2, rinviato il match tra Stella Azzurra Roma e Kienergia Rieti: il motivo

La Stella Azzurra Basketball Academy comunica, in una nota di stampa, il rinvio della partita del Girone Verde del Serie A2 maschile fra E-Gap Stella Azzurra Roma e la Kienergia NPC Rieti.

Il match, originariamente previsto per domenica 11 dicembre é ora spostato a martedi 17 gennaio, palla a due ore 19:00 sempre al Palasport di Guidonia Montecelio.

Il Derby del Lazio è stato riprogrammato per richiesta della società nerostellata, vista la partecipazione in quella data di molti tesserati Under al tour del club in Florida, in corso dall’8 al 18 dicembre.

In pieno rispetto dello spirito di fair play, visto il grande utilizzo nelle rotazioni dei giovani impegnati negli Stati Uniti, la società reatina ha acconsentito allo svolgimento in data futura della gara.

"Alla NPC Rieti - conclude la nota - estendiamo i nostri ringraziamenti".