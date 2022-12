Serie A2, non basta la miglior Stella Azzurra della stagione: la Vanoli Cremona vince 62-74

Anticipo della decima giornata del Girone Verde del campionato di Serie A2 di basket, con la Stella Azzurra Roma alle prese con il difficile impegno contro la capolista del raggruppamento, la Vanoli Cremona. I capitolini danno filo da torcere alla valida squadra ospite per larghi tratti, cedendo però per 62-74

La partita - Il primo ad andare a segno è Tabu con una tripla, seguita dal libero dell'ex Eboua prima che Nikolic sblocchi i romani con 7 punti consecutivi: 7-4 dopo quattro minuti di gioco. Cremona si rifà sotto e le due squadre si ritrovano attaccate, a battagliarsi in un primo quarto equilibrato, separate da un punto con continui cambi della squadra in vantaggio fino al +3 fissato da Jalen Cannon a due minuti dal termine del primo quarto (11-14).

Lo stesso Cannon, oltre a caricare di falli i giovani lunghi nerostellati Mabor e Salvioni, si ripresenta in lunetta per altri due liberi realizzati, così come Caroti, portando i suoi sul +7, avanti 11-18 fino alla tripla di Giachetti a fil di sirena per il 14-18 con cui si chiude la prima frazione.

Il secondo quarto inizia con il jumper a segno di Visintin, che riporta vicino le due squadre sul 16-18 prima che lo stesso Visintin nell'azione successiva subisca sfondamento e piazzi anche il pareggio. E' una schiacciata di Mobio a riportare avanti gli ospiti, dopo due minuti e mezzo, con la tripla di Denegri del 18-23 ad aggiungersi prima della replica da sotto di Chiumenti.

Arriva però il break ospite: 0-9 a mettere una doppia cifra di punti fra le due compagini, con Cremona avanti 22-32 a metà frazione.

Rullo rimette punti sul tabellone per i capitolini, con la tripla di Wilson a seguire per i romani che tornano a -5 a tre minuti dal rientro negli spogliatoi. Lo stesso Wilson aggiunge un gioco da 3 punti, Ferrara due liberi: con un controbreak dei padroni di casa di 10-0, parità a quota 33 a 60 secondi dall'intervallo lungo.

Altro giro in lunetta di Cannon e la seconda frazione si chiude sul 33-35. Il terzo quarto si apre con la tripla di Denegri e due punti di Cannon, per il rapido 0-5 ospite in due minuti fermato da un timeout di coach Bechi.

L'agonismo si alza e Cremona si avvicina pian piano alla doppia cifra di vantaggio, raggiunta con una tripla di Eboua a metà quarto, col punteggio ad andare sul 36-48 nonostante i capitolini continuano a non demordere; un altro canestro di Tabu però costringe i capitolini a fermare nuovamente la partita con una sospensione.

Un jumper di Lazar Nikolic interrompe il parziale ospite, con Ferrara a dare nuova energia sotto le plance; ancora Nikolic carica i suoi replicando alla tripla di Tabu, prima che anche Caroti colpisca da fuori per il 43-57 con cui inizia l'ultima frazione.

Ultima frazione in cui gli ospiti provano a dare la spallata: aumentano i contatti, col match a farsi più spigoloso e le percentuali ad abbassarsi. Cannon piazza i punti del +19 dopo tre minuti per il 43-62; le due squadre allungano le rotazioni e si scambiano canestri, patendo la stanchezza dell'anticipo rispetto al regolare turno nei vari effettivi.

Rullo e Giachetti mettono la firma sulla fiammata finale della Stella Azzurra Roma che riduce il parziale, con il match a chiudersi sul 62-74 per la Vanoli Cremona.

Il tabellino di E-Gap Stella Azzurra Roma - Vanoli Basket Cremona 62-74 (14-18, 19-17, 10-22, 19-17)

E-Gap Stella Azzurra Roma: Lazar Nikolic 15 (3/6, 3/6), Roberto Rullo 12 (2/4, 2/10), Duane Wilson 11 (1/6, 2/4), Jacopo Giachetti 9 (0/3, 2/2), Matteo Visintin 6 (3/4, 0/3), Matteo Ferrara 5 (1/2, 0/0), Alberto Chiumenti 4 (2/3, 0/0), Emmanuel Innocenti 0 (0/2, 0/3), Dut Mabor biar 0 (0/0, 0/0), Riccardo Salvioni 0 (0/0, 0/0), Francesco Rapini 0 (0/0, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 24 7 + 17 (Jacopo Giachetti, Matteo Ferrara 5) - Assist: 8 (Jacopo Giachetti, Emmanuel Innocenti 3)

Vanoli Basket Cremona: Jalen Cannon 18 (5/11, 0/2), Davide Denegri 13 (1/1, 3/5), Beye jonathan Tabu-eboma 12 (3/3, 2/5), Matteo Piccoli 8 (1/3, 1/5), Lorenzo Caroti 7 (0/2, 1/3), Joseph yantchoue Mobio 6 (3/3, 0/2), Paul Eboua 5 (0/1, 1/2), Mirza Alibegovic 3 (0/3, 1/3), Kevin Ndzie 2 (1/1, 0/0), Filippo Gallo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 28 - Rimbalzi: 33 9 + 24 (Mirza Alibegovic 6) - Assist: 14 (Mirza Alibegovic 4)