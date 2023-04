Serie A2, la Stella Azzurra cade contro la Cestistica San Severo

Prima gara del Girone Salvezza per la Stella Azzurra Roma a San Severo, in un Palasport Falcone e Borsellino che fu teatro della salvezza di due stagioni fa nell'ultima gara di playout; il match diventa vibrante nelle ultime battute, chiudendosi dopo un finale punto a punto sul 76-72 per i padroni di casa.

La tripl e il fade-away di Lupusor inaugurano le marcature per il match, prima della tripla di Campani del 5-3 dopo due minuti e mezzo di gioco. Bogliardi e Lupusor arrotondano fino al 10-3, prima del long-two di Duane Wilson per il 10-6 a metà quarto. All'appoggio da sotto di Daniel, sul 14-6 i pugliesi provano la fuga con pronto timeout chiesto dall'ex Luca Bechi. Sabatino prima e Giachetti poi piazzano il 2/2 dalla lunetta, in una gara che vede il conteggio dei falli totale inizialmente salire molto. Col jumper di Raivio i padroni di casa superano la doppia cifra di vantaggio sul 20-8 a due minuti e mezzo dalla fine della prima frazione che si chiude sul 22-12, con la fiammata di Giachetti.

I nerostellati non si tirano indietro a rimbalzo ma sono imprecisi al tiro, mentre i padroni di casa continuano a colpire da fuori: Bogliardi e Daniel con due triple spingono San Severo al +18 dopo due minuti e mezzo di secondo quarto. Con Givens la Stella Azzurra Roma torna a trovare il canestro, con Visintin e Wilson a fargli compagnia per la reazione capitolina che, unita alla difesa a zona, permette agli ospiti di tornare a -12 (32-20) a tre minuti e mezzo dall'intervallo. Alla tripla di Fabi replica Wilson con un altro jumper; i pugliesi provano ad accelerare nuovamente ma i romani tengono, col giovane Visintin sugli scudi: le due squadre tornano negli spogliatoi sul 40-30.

La gara ricomincia con Givens a riportare sotto la doppia cifra di svantaggio i romani, che restano ora mentalmente attaccati al match; l'inchiodata di Daniel rimette 10 punti tondi tondi fra le due squadre, sul 46-36 dopo quattro minuti dal rientro in campo. Ancora Daniel piazza un gioco da tre punti: San Severo si riporta avanti ma 5 punti consecutivi di Innocenti, a tre minuti dalla chiusura della terza frazione, portano i nerostellati sotto di 7, sul 51-44. Con le due compagini a rispondersi a vicenda ad ogni offensiva, la tripla di Lupusor nell'ultima azione del terzo quarto fissa il punteggio sul 58-48.

Sabatino a inizio ultima frazione vola in contropiede dopo palla recuperata per il +12 dei padroni di casa dopo un minuto dal ritorno sul parquet. I pugliesi riaccelerano, mettendo tanta energia nelle sue folate offensive; con Jerkovic a sette minuti dal termine della gara si riportano sul +14, 64-50. Con 4 punti consecutivi di Wilson i romani provano a stoppare la fuga di San Severo, avanti di 10 un minuto dopo. Un gioco da tre punti di Bogliardi (senza libero convertito) ridà vigore ai padroni di casa; Wilson però continua a trovare il canestro per tenere a galla la Stella Azzurra Roma, sotto per 69-60 a tre minuti dalla chiusura della partita. A Bogliardi che segna da sotto replica Givens con la tripla; il sottomano di Innocenti a 1:46 dal termine riporta i romani sul -6, 71-65; dalla lunetta Sabatino fa 2/2, Givens 1/2 ma dopo il rimbalzo offensivo sul secondo errore, la tripla di Wilson lima lo svantaggio capitolino fino a 4 punti. Diventano 2 dopo un altro 2/2, stavolta di Giachetti; a 35 secondi dal termine Raivio sbaglia il tiro per i suoi ma raccoglie il rimbalzo offensivo e si presenta in lunetta, sul 73-71. Fa 1/2: sul 74-71, a 12 secondi dal termine, palla per la Stella Azzurra Roma. Fallo commesso subito su Wilson che segna il primo e sbaglia il secondo; ugualmente fallo compiuto in pochissimo tempo su Daniel, che fa 2/2. Sul 76-72, l'ultima preghiera di Wilson non viene accolta dal canestro: i pugliesi escono vincenti dal confronto per 76-72.

Cestistica San Severo - Stella Azzurra Roma 76-72

Cestistica San Severo:

Tortu 2, Daniel 14, Jerkovic 6, Bogliardi 17, Fabi 4, Ly-Lee n.e., Sabatino 10, Lupusor 12, Pazin n.e., Mecci n.e., Raivio 11

All. Pilot

Ass. All. Rabbolini

Stella Azzurra Roma:

Innocenti 8, Wilson 22, Fresno n.e., Nikolic 5, Giachetti 12, Chiumenti, Pugliatti n.e., Visintin 6, Rullo 2, Campani 5, Salvioni n.e., Givens 12

All. Bechi

Ass. All. Micheletto