Serie A2, sconfitta negli ultimi secondi per la Stella Azzurra Roma

Impegno a Milano per la Stella Azzurra Roma, priva di Capitan Nikolic, in campo all'Allianz Cloud contro l'Urania; dopo un match di andata che fu equilibrato, anche il ritorno vede le due compagini vicine in una gara chiusasi solo nelle ultimissime azioni per 79-77 per i padroni di casa.

La partita - I padroni di casa provano subito la fuga, con il break di 7-0 al quale replicano subito i due play dei capitolini: con Wilson prima e Giachetti poi la Stella Azzurra Roma si riporta attaccata, sul 7-5 dopo quattro minuti di gioco. Con Potts da una parte e Givens dall'altra a salire di colpi, le due squadre restano comunque vicine, prima che Piunti fissi il +4 al termine di un primo quarto a punteggio basso, chiusosi per 18-13 per i locali.

La seconda frazione inizia con Milano a spingere sull'acceleratore: la tripla di Montano è il preambolo, con Hill e Potts successivamente ad aggiungersi nel parziale che porta l'Urania a toccare il +7 (22-15) dopo due minuti e mezzo di gioco. I romani, pur senza prendere il controllo dell'inerzia, trovano le risorse per restare attaccati al match: Visintin prima e Wilson poi tengono a galla i capitolini, che arrivano al -2 (28-26) a metà quarto. Urania prova nuovamente la fuga: Pullazi e Potts riportano avanti i milanesi in maniera consistente, con il vantaggio a toccare la doppia cifra (37-27), prima del colpo di coda di Giachetti e Givens per il 37-32 all'intervallo.

I due americani dei nerostellati al rientro dagli spogliatoi costruiscono il minibreak ospite, riportando la gara in parità dopo due minuti (37-37); i capitolini passano addirittura in vantaggio, con Innocenti da sotto, costringendo alla sospensione coach Villa.

Con il gancio mancino di Samme Givens la Stella Azzurra Roma tocca il +4 dopo tre minuti e mezzo, per poi arrotondare sul +7 con la tripla di Rullo: il parziale capitolino recita 0-12, il punteggio va sul 37-44 a metà terza frazione. Milano ritrova il canestro solo a tre minuti e mezzo dalla chiusura della terza frazione, con la schiacciata del 39-46 di Kyndahl Hill; è Potts ad aggiungerci la tripla del -4 nell'azione successiva, 42-46. Le due compagini iniziano a rispondersi colpo su colpo, prima dell'accelerata di Milano che con Kyndahl Hill da sotto trova il -1 (51-52); la tripla di pura classe di Rullo dà nuovamente il +4 alla Stella Azzurra Roma, che chiude il terzo quarto avanti poi per 55-58.

I capitolini sono i primi a segno nell'ultima frazione, per il +5 firmato da Givens. E' sempre la Stella Azzurra Roma a tenere in mano l'inerzia del match, arrivando al +7 con Givens e Wilson sugli scudi: 60-67 a metà quarta frazione. L'Urania però tenta la reazione: piazza un 6-0 di break riportandosi a -1, con Hill dalla lunetta, per il 66-67 a tre minuti e mezzo dalla conclusione della gara, per poi impattare a quota 69 con la tripla di Amato circa 30 secondi dopo.

Wilson e Hill vanno a segno una volta ciascuno, e negli ultimi due minuti le due squadre si giocano tutto: dopo un libero di Innocenti, Pullazi e Rullo si scambiano due triple importantissime, in uno scambio che vede la Stella Azzurra Roma avanti di 1, per 74-75, a 30 secondi dalla chiusura del match. Rei Pullazi dalla lunetta dall'altra parte fa 2/2: sul 76-75 per i locali, il pallone è nelle mani degli ospiti. Jacopo Giachetti è freddissimo con il jumper a 4 secondi dal termine, ma lo è ancor di più Amato dall'altra parte, che con la tripla a mezzo secondo dalla fine dà il successo ai suoi per 79-77.

Il tabellino di Urania Milano - E-Gap Stella Azzurra Roma 79-77 (18-13, 19-19, 18-26, 24-19)

Urania Milano: Andrea Amato 21 (3/5, 5/9), Rei Pullazi 16 (2/3, 2/2), Kyndahl Hill 14 (5/9, 0/0), Giddy Potts 13 (3/7, 2/10), Giorgio Piunti 7 (2/2, 1/3), Michele Ebeling 5 (1/2, 1/1), Matteo Montano 3 (0/3, 1/5), Edoardo Pezzola 0 (0/0, 0/0), Andrea Marra 0 (0/0, 0/0), Romeo Ciccarelli 0 (0/0, 0/0), Matteo Cavallero 0 (0/0, 0/0), Simone Valsecchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 31 9 + 22 (Kyndahl Hill 8) - Assist: 25 (Matteo Montano 10)

E-Gap Stella Azzurra Roma: Duane Wilson 23 (9/10, 1/3), Samuel jamal Givens 15 (7/15, 0/0), Jacopo Giachetti 14 (3/6, 2/5), Roberto Rullo 14 (1/3, 4/8), Fabrizio Pugliatti 4 (2/2, 0/2), Emmanuel Innocenti 3 (1/2, 0/2), Matteo Visintin 2 (1/1, 0/2), Alberto Chiumenti 2 (1/3, 0/0), Matteo Ferrara 0 (0/0, 0/0), Francesco Rapini 0 (0/0, 0/0), Riccardo Salvioni 0 (0/0, 0/0), Lucas Fresno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 8 - Rimbalzi: 27 6 + 21 (Emmanuel Innocenti 8) - Assist: 14 (Duane Wilson, Jacopo Giachetti, Matteo Ferrara 3)