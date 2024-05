Serie A2, la Luiss Roma sconfitta a Lecce dall'HDL Nardò

La Luiss Roma esce battuta dal Pala San Giuseppe di Lecce per mano di Nardò, che conquista i due punti con il risultato finale di 92 a 77. Evidente la differenza di motivazioni tra le due compagini: Nardò ancora in corsa per l’ultimo posto salvezza, e con Chiusi sconfitta a Latina, mentre i capitolini già retrocessi domenica scorsa.

La contesa è durata giusto quattro minuti, 8-8 grazie alla tripla di Fallucca, poi i padroni di casa grazie al coast to coast di Parravicini e alla bomba dalla punta di Baldasso hanno preso il largo (28 a 20 al 10’).

Luiss in difficoltà, con Sabin a zero punti all’intervallo, il rimbalzo offensivo e canestro di Stewart e poi la tripla dell’ala americana fanno scivolare i capitolini sul 35-22 al minuto numero diciassette. Salvioni lotta e infila due punti con arguzia, ma il gioco da quattro punti di Smith fa volare Nardò sul 46 a 28. Ci pensa Fallucca (12 punti personali all’intervallo) a far rientrare i romani sul 48 a 35 dell’intervallo.

Al rientro dal riposo Sabin segna undici punti di fila e la Luiss dal -20 si ritrova a -9 (57-48, 22’), con Nardò che sembra tramortita. Una buona circolazione di palla dei capitolini permette a Pasqualin, su assist di Cain di segnare la bomba del 60-53.

I granata con Stewart e Parravicini segnano un paio di canestri per tenere a debita distanza i capitolini, poi il tecnico alla panchina romana e i tre liberi di Smith permettono ai pugliesi di tornare in vantaggio di diciassette lunghezze (74-57, 31’) rendendo l’ultimo quarto praticamente inutile.

PACCARIE': "PARTITA MOLTO INTENSA"

“Una partita molto intensa – ha dichiarato coach Andrea Paccariè al termine della gara-. Noi venivamo da due match negativi, soprattutto l’ultimo quarto contro Chiusi, mentre questa sera abbiamo cercato di rientrare nella gara. Quando abbiamo iniziato ad avere qualche certezza in più nei nostri giocatori siamo stati puniti. Nel corso dell’anno sono state poche le volte dove non abbiamo onorato il campionato, dalla sconfitta proprio con Nardò nella fase ad orologio siamo stati condannati alla retrocessione: non sono tantissime le squadre che nella storia di questo campionato sono retrocesse con ventidue punti”.

IL TABELLINO

HDL Nardò Basket - Luiss Roma 92-77 (28-20, 22-15, 19-22, 23-20)



HDL Nardò Basket: Wayne Stewart jr 27 (7/13, 3/7), Matteo Parravicini 23 (3/4, 4/6), Russ Smith 11 (1/5, 1/4), Antonio Iannuzzi 8 (4/5, 0/0), Lorenzo Baldasso 8 (1/1, 2/8), Alessandro Ceparano 6 (2/4, 0/1), Lazar Nikolic 5 (1/3, 1/2), Andrea La torre 2 (1/2, 0/1), Matteo Ferrara 2 (1/2, 0/0), Andrea Donda 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Scarano 0 (0/0, 0/1), Gabriele Barbone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 20 - Rimbalzi: 32 10 + 22 (Wayne Stewart jr 6) - Assist: 15 (Russ Smith 5)



Luiss Roma: Matteo Fallucca 14 (0/2, 4/6), Tyler francis Sabin 14 (1/4, 4/12), Tyler Cain 13 (5/5, 0/0), Marco Pasqualin 11 (2/5, 1/3), Francesco Villa 10 (1/1, 2/4), Valerio Cucci 7 (0/3, 2/3), Riccardo Salvioni 6 (3/4, 0/1), Davide Tolino 2 (1/1, 0/0), Domenico D'argenzio 0 (0/2, 0/2), Cesare Barbon 0 (0/0, 0/1), Riccardo Murri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 - Rimbalzi: 33 9 + 24 (Riccardo Salvioni 11) - Assist: 14 (Tyler Cain, Marco Pasqualin, Francesco Villa 3)