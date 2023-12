Serie A2: la Luiss Roma ci mette il cuore ma non basta. Cantù espugna il PalaTiziano

Un miracolo di Natale a metà: la Luiss Roma gioca una partita da fantascienza, forza l’overtime con Cantù, ma esce sconfitta dal PalaTiziano. 93-101 dopo quarantacinque minuti intesi, decisi dalle giocate da campione di Moraschini, dopo che Cucci con 3 secondi restanti ha segnato la tripla del pareggio. Una delle partite più belle della storia della Luiss Roma, in una giornata da libro cuore: 1816 spettatori, la premiazione prima del match alla carriera di Valerio Bianchini, e la diretta Rai. La squadra romana impacciata, lenta e che prendeva l’imbarcata sembra ormai un ricordo lontano (sono passati neanche due mesi dalla gara d’andata dove Cantù aveva rifilato una sonora lezione ai capitolini, 108-77 il finale).

La Luiss parte molto bene, 15-6 dopo 4 minuti grazie a Miska e Sabin, Cantù lascia sempre il lato debole sguarnito e Jovovic ne approfitta. Sul finire di prima frazione i primi sussulti canturini sono di Moraschini e Burns, al primo riposo è parità sul 23-23. Cantù prova la fuga con due assoli di Baldi Rossi (30-40, 14’) ma Sabin, Cucci e Pasqualin sulla sirena rimettono tutto in discussione: 45-47 all’intervallo lungo. La Luiss non crolla nel terzo parziale, Cucci trova una bomba pazzesca dalla spazzatura, Fallucca piedi per terra rimette un solo possesso tra le due squadre: 58-61 al minuto numero 28.

Cantù tenta di chiudere in anticipo il match con un tiro dalla distanza da giocatore di categoria superiore di Moraschini, mancano 120 secondi e il tabellone recita 71-82, ma una pazza Luiss non molla: due triple di Sabin, chiuderà con 31 punti, e il canestro del pareggio di Cucci con tre secondi alla fine del match regalano ad una partita che sembra finita l’overtime.

La Luiss ha prodotto il massimo sforzo per pareggiare la partita, i viaggianti sono più solidi nel supplementare e vincono 101 a 93.

“Sono molto contento dei miei ragazzi – ha detto coach Andrea Paccariè- è stato veramente un bello spot per la pallacanestro in diretta nazionale. Dispiace non aver coronato questa bella giornata di sport con due punti in classifica, però onestamente più di così è difficile fare. Ora abbiamo due partite importanti a Torino e con Agrigento, stiamo lavorando meglio: abbiamo fatto due partite molto buone e cominciamo ad essere adeguati per la categoria lungo tutto l’arco dei quaranta minuti. Oggi dovevamo avere più alternanza nel nostro gioco offensivo, ci siamo intestarditi un po’ troppo”.

Luiss Roma - S.Bernardo-Cinelandia Cantù 93-101 (23-23, 22-24, 18-20, 26-22, 4-12)

Luiss Roma: Tyler francis Sabin 31 (4/11, 7/14), Valerio Cucci 19 (1/3, 4/8), Anrijs Miska 13 (5/7, 1/3), Matteo Fallucca 13 (5/6, 1/6), Marco Pasqualin 10 (2/3, 1/6), Matija Jovovic 4 (2/2, 0/1), Francesco Villa 3 (0/0, 1/1), Riccardo Murri 0 (0/1, 0/1), Beniamino Basso 0 (0/0, 0/0), Riccardo Salvioni 0 (0/0, 0/0), Domenico D'argenzio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 39 12 + 27 (Valerio Cucci 10) - Assist: 17 (Marco Pasqualin 7) S.Bernardo-Cinelandia

Cantù: Riccardo Moraschini 26 (3/4, 4/8), Christian Burns 20 (3/5, 4/6), Anthony Hickey 19 (5/10, 3/7), Filippo Baldi rossi 15 (4/5, 2/5), Solomon Young 12 (6/6, 0/2), Stefan Nikolic4 (2/7, 0/2), Lorenzo Bucarelli 4 (1/3, 0/3), Nicola Berdini 1 (0/0, 0/0), Luca Cesana 0 (0/0, 0/0), Curtis Nwohuocha 0 (0/0, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 21 - Rimbalzi: 35 9 + 26 (Riccardo Moraschini 10) - Assist: 8 (Anthony Hickey, Filippo Baldi rossi 2)