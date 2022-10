E-Gap Stella Azzurra Roma, a Savona le nerostellate cedono solo nel finale

Dopo l'esordio casalingo nel campionato di Serie A2 di Basket femminile per la Stella Azzurra Roma, arriva la prima storica trasferta nella categoria cadetta. A Savona le nerostellate di Coach Chimenti giocano un buon match, rimediando solo alla fine uno scarto sin troppo pesante rispetto a quanto espresso. Finisce 85-65 per Savona ma le indicazioni sono largamente positive.

La partita - Inizio frizzante di gara, con la squadra padrona di casa a prendere il primo vantaggio di 7 punti, sul 9-2 dopo due minuti di gioco, prima della tripla di Prosperi per le capitoline. Lo scarto iniziale balla fra i due possessi pieni di vantaggio per Savona, con un ritmo alto che porta diversi canestri in contropiede e buone iniziative in transizione. Proprio un contropiede solitario dopo una rubata di Pelka a metà campo riporta la Stella Azzurra Roma vicina a metà quarto, sul 13-10 per le liguri. Dal timeout le padroni di casa escono con un break di 5-0, interrotto dalla tripla di una Prosperi attivissima su tutti i palloni; Giulia Picasso però arma la mano, sale a 13 punti personali senza errori al tiro e con due triple consecutive, in un match che si accende, trascina le sue al 24-15 di fine prima frazione.

Ad inizio secondo quarto sale in cattedra Pobozy per le padrone di casa con 4 punti consecutivi, ma le ospiti restano attaccate alla partita restando aggressive; la tripla dall'angolo di D'Arcangeli riporta a -3 le capitoline (30-27) a sei minuti dall'intervallo. Paleari con un jumper dall'angolo a sua volta prova a riportare l'inerzia dalla parte di Savona, aggiungendo altri due punti allo score personale con rubata e appoggio in solitaria per il 34-27 a metà frazione delle padrone di casa. Ancora Paleari da sotto fissa il +9 prima della nuova tripla di D'Arcangeli, a interrompere il parziale casalingo; jumper di Garofalo e Bucchieri e a due minuti dal rientro negli spogliatoi la Stella Azzurra Roma si ritrova sotto di 2, 36-34, con pareggio e sorpasso piazzati da un gioco da tre punti di Pelka (36-37) a 56 secondi dal riposo lungo. Con l'appoggio di Ceccardi, Savona torna sopra nell'ultima azione del secondo quarto che termina con le due squadre separate da un solo punto, 38-37.

Al ritorno sul parquet subito a segno Zanetti e Pobozy (due volte) per Savona che torna a +7 dopo due minuti e mezzo, prima che Pelka torni in lunetta facendo 2/2 per il 44-39. L'intensità difensiva porta le capitoline a commettere subito quattro falli di squadra e coach Chimenti a chiamare sospensione, dalla quale però le padrone di casa escono meglio piazzando un'altra tripla con la solita Picasso e un nuovo gioco da tre punti di Pobozy, intervallate dal jumper e dall'appoggio di Prosperi: 50-43 a metà terza frazione. Di nuovo la polacca Pobozy e Savona trova il vantaggio in doppia cifra, 54-43. Tre liberi di Bucchieri tengono a galla le capitoline, tornate a -8 a due minuti e mezzo dalla chiusura del terzo quarto; la ragazza aggiunge un jumper, intervallato dall'appoggio da sotto di Ceccardi, con il libero di Zangara e la tripla di Paleari per il 59-49 di fine terza frazione.

Dopo i liberi di Sansalone in apertura di ultimo quarto, una nuova tripla di D'Arcangeli porta le romane sotto la doppia cifra di svantaggio, ritrovata con due liberi di Paleari dalle padrone di casa. Brzonova in lunetta fa 1/2 e dopo due minuti di ultima frazione il tabellone recita 63-53; da sotto Savona fa sentire la sua maggior stazza, trovando appoggi che consentono di conservare la decina di punti di scarto. La tripla di Paleari del +13 a metà quarto prova ad indirizzare pesantemente l'esito finale, seguita dal canestro e fallo di Vivalda del +16 (76-60) massimo vantaggio delle liguri. Pelka replica con un jumper, ma Paleari punisce nuovamente da fuori (raggiungendo quota 20 punti personali): chiude così virtualmente il match che si conclude con uno scarto eccessivamente punitivo per quanto fatto vedere per quasi tutta la gara dalle giovani nerostellate, sull'85-65.

Il tabellino di Azimuth Wealth Management Savona - E-Gap Stella Azzurra Roma 85-65 Parziali: 24-15; 14-22; 21-12; 26-16

Azimuth Wealth Management Savona: Vivalda 7, Salvestrini 2, Picasso 16, Pobozy 22, Zanetti 12, Ceccardi 2, Pesce, Lo Re, Gorini, Sansalone 4, Paleari 20, Leonardini All. Dagliano Ass. All. Cacace, Colandrea

E-Gap Stella Azzurra Roma: Prosperi 11, Ndiaye, D'Arcangeli 9, Brzonova 3, Zangara 3, Perrotti 4, Pelka 12, Bucchieri 15, Garofalo 4, Barbakadze 4 All. Chimenti Ass. All. Imbrogno, Falqui