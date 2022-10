Stella Azzurra Roma, sfortunato l'esordio assoluto in Serie A2 femminile

Dopo la promozione ottenuta nel corso della passata stagione, arriva il momento dello storico esordio in Serie A2 della Stella Azzurra Roma.

Avversaria di giornata è una squadra di tutto rispetto, la USE Rosa Scotti Empoli, appena retrocessa dal massimo campionato di basket femminile. Finisce con un netto 57-77, un match più acceso di quanto dica il punteggio finale.

La partita - Dopo l'iniziale vantaggio ospite siglato da Patanè, è Giulia Prosperi a segnare il primo canestro in A2 della storia nerostellata. Le due compagini restano a contatto prima del parziale delle toscane, che fanno leva sulla coppia Bambini-Stoichkova per toccare la doppia cifra di vantaggio dopo 6 minuti di gioco (3-13). Lo scarto a favore delle ospiti si allarga fino al +23 nel primo quarto, dove le padroni di casa pagano l'impatto con il nuovo campionato.

E' Keso Barbakadze a interrompere il digiuno di canestri nerostellato, ma le toscane provano a piazzare un nuovo parziale interrotto da Petra Pammer; a metà quarto le capitoline prendono coraggio e con un gioco da tre punti di Pelka (non convertito) provano ad entrare con convinzione nel match. All'esperienza delle toscane coach Chimenti contrappone una difesa a tutto campo che permette di rosicchiare qualche punto di svantaggio, con Peresson e Cvijanovic che consentono comunque alle compagne di andare a riposo avanti per 22-46.

Al rientro in campo le due squadre si rispondono colpo su colpo, con Patanè in evidenza per le ospiti e Petra Pammer a piazzare la fiammata con 5 punti e un assist consecutivi a metà quarto per portare le padrone di casa sotto i 20 punti di svantaggio (33-51). La terza frazione, vinta dalle nerostellate per 18-16, si chiude sul 40-62.

Nell'ultimo quarto, nonostante il risultato sia acquisito, il match resta acceso, con entrambe le squadre a tenere alta l'aggressività sui contatti per uno scarto che non si modifica in maniera sostanziale ma diverte gli spettatori presenti: la gara si chiude sul 57-77.

Il tabellino di E-Gap Stella Azzurra Roma - USE Rosa Scotti Empoli 57-77 Parziali: 3-26 (3-26), 22-46 (19-20), 40-62 (18-16), 57-77 (17-15)

E-Gap Stella Azzurra Roma: Prosperi 9, Ndiaye, D'Arcangeli, Collovati, Zangara, Perrotti 16, Pelka 7, Bucchieri 5, Pammer 13, Garofalo 1, Salvioni, Barbakadze 6 All. Chimenti Ass. All. Imbrogno, Falqui

Use Rosa Scotti Empoli: Peresson 11, Cvijanovic 17, Ruffini 5, Patanè 11, Stoichkova 10, Merisio 9, Manetti, Antonini 3, Melita, Bambini 7 All. Cioni Ass. All. Toccafondi, Ferradini