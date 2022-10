E-Gap Stella Azzurra Roma, i due punti sfuggono solo nel finale: vince Ancona 57-59

Squadra in casa

Squadra in casa Stella Azzurra

La Stella Azzurra Roma rinvia l'appuntamento con la prima vittoria in Serie A2 della propria storia solo negli ultimi secondi, dopo una partita condotta per larghi tratti. Al termine di un match intenso e ben giocato hanno la meglio le ragazze del Basket Girls Ancona per 57-59.

La partita - Il giovanissimo gruppo guidato da Jonata Chimenti parte subito bene, trovando dopo due minuti e mezzo il primo vantaggio di due possessi, avanti per 7-2. Ad ogni tentativo di riavvicinamento delle ospiti corrisponde un nuovo allungo delle padrone di casa, che si portano sul +7 a tre minuti e mezzo dal termine del primo quarto con Nikolic, al suo esordio stagionale per fissare il 15-8 con cui si chiude il primo quarto.

Con la tripla di D'Arcangeli dopo un minuto e mezzo della seconda frazione la Stella Azzurra Roma tocca il suo massimo vantaggio, sul +13 del 21-8, prima che Albanelli torni a mettere punti a referto per le ospiti con un altro canestro da tre punti. Ogni tentativo di rimonta è fiaccato dall'energia delle padrone di casa, prima del break di 0-6 a tre minuti e mezzo dall'intervallo che riporta la distanza fra le due compagini a 4 punti, che separano le due squadre anche al rientro negli spogliatoi, sul 31-27.

Due liberi di Bona in apertura portano le ospiti a -2, con la partita che si accende e Pelka che iniza il suo show personale, con 9 punti nel quarto (dei suoi 20 totali) sui 15 delle capitoline, di cui guida l'attacco, permettendogli di stare sempre avanti sebbene Ancona non permetta mai la fuga: ia terza frazione si chiude sul 46-42.

La tripla di D'Arcangeli e il libero di Bucchieri lanciano un altro tentativo di allungo da parte della Stella Azzurra Roma, avanti per 50-44 dopo un minuto e mezzo dell'ultimo quarto. Con Nikolic a segno a metà frazione il vantaggio capitolino resta di 6 punti (52-46), prima della fiammata delle ospiti, che con Rimi e Albanelli a segno impattano a tre minuti e mezzo dal termine del match.

Dopo due liberi rispettivamente di Pammer e Maroglio che mantengono la parità delle due squadre, un peccato d'inesperienza costa un antisportivo al team capitolino, con Diane che dalla lunetta porta avanti Ancona (53-55).

Pelka replica freddissima dalla lunetta, ma ancora Diane porta avanti le ospiti: sul +2 a 44 secondi dalla fine e sul +4 a 15 secondi dal termine del match. Il tempo per riportarsi avanti non è sufficiente alle romane, che accorciano solamente le distanze con Prosperi per il 57-59 finale nell'acceso testa a testa con le marchigiane.

Il tabellino di E-Gap Stella Azzurra Roma - Basket Girls Ancona 57 - 59 (15-8, 31-27, 46-42, 57-59)

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA: Prosperi* 4 (2/10, 0/3), D'arcangeli 6 (2/4 da 3), Collovati NE, Nikolic* 7 (2/4, 1/5), Barbakadze 1 (0/1 da 2), Zangara, Perrotti* 2 (1/5 da 2), Pelka* 20 (3/4, 4/5), Bucchieri 9 (2/7 da 2), Pammer* 5 (2/7, 0/1), Garofalo 3 (0/1, 1/2), Salvioni NE Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 12/42 - Tiri da 3: 8/20 - Tiri Liberi: 9/14 - Rimbalzi: 42 10+32 (Bucchieri 6) - Assist: 8 (Prosperi 3) - Palle Recuperate: 8 (Perrotti 2) - Palle Perse: 21 (Garofalo 4) - Cinque Falli: Perrotti

BASKET GIRLS ANCONA: Baldetti NE, Rimi 3 (1/6 da 2), Pelizzari NE, Bona* 9 (2/8 da 2), Mataloni* 4 (1/7, 0/3), Albanelli 10 (2/2, 2/5), Gianangeli, Mandolesi NE, Diane* 18 (3/9, 1/3), Pelliccetti 5 (1/4, 1/2), Yusuf* 2 (1/4 da 2), Maroglio* 8 (2/5, 1/3) Allenatore: Castorina S.

Tiri da 2: 13/46 - Tiri da 3: 5/16 - Tiri Liberi: 18/22 - Rimbalzi: 46 13+33 (Diane 9) - Assist: 8 (Mataloni 3) - Palle Recuperate: 11 (Maroglio 4) - Palle Perse: 17 (Mataloni 3) Arbitri: Doronin V., Ricci L.