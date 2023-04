Serie A2, brutto stop per la Stella Azzurra: Firenze vince con +33 di scarto

Squadra in casa

Squadra in casa Stella Azzurra

La E-Gap Stella Azzurra Roma femminile incappa nella seconda sconfitta consecutiva, la numero 24 in stagione, sul parquet casalingo dell'Arena Altero Felici. Ad espugnare la tana della Stella Azzurra una delle big del campionato, la Palagiaccio PF Firenze, che si impone con un netto 39-72.

La partita - Parte subito forte Firenze che al termine del primo quarto è avanti di +10, 6-16 il parziale. Nella seconda frazione il match è più equilibrato, 12-15 il risultato per un combinato disposto alla fine del primo tempo di 18-31 per le gigliate.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga le ospiti piazzano lo scarto decisivo, 12-25 la frazione, chiudendo di fatto il match. Al minuto 30 il tabellone recita Stella Azzurra 30, Palagiaccio Firenze 56.

Il quarto finale dovrebbe essere solo accademia ma Firenze non si ferma e le nerostellate crollano. La frazione si chiude sul 9-16 per un risultato finale di 39-72 per Il Palagiaccio Firenze.

Il tabellino di E-Gap Stella Azzurra Roma - Il Palagiaccio P.F. Firenze 39 - 72 (6-16, 18-31, 30-56, 39-72)



E-GAP STELLA AZZURRA ROMA: Prosperi* 6 (2/7 da 2), Ndiaye, D'arcangeli 2 (1/5, 0/3), Collovati 3 (0/2, 1/1), Brzonova* 8 (3/5, 0/1), Nikolic* 6 (1/4, 1/3), Barbakadze* 4 (2/7 da 2), Zangara, Perrotti NE, Pelka* 3 (0/4, 1/5), Bucchieri 3 (0/1 da 2), Garofalo 4 (2/2, 0/1) Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 11/39 - Tiri da 3: 3/14 - Tiri Liberi: 8/14 - Rimbalzi: 33 8+25 (Barbakadze 7) - Assist: 7 (Nikolic 2) - Palle Recuperate: 5 (Brzonova 2) - Palle Perse: 16 (D'arcangeli 4)

IL PALAGIACCIO P.F. FIRENZE: Rossini M.* 15 (3/5, 2/5), Cremona NE, Obouh Fegue* 16 (6/9 da 2), Rossini S.* 3 (0/1, 1/2), Torricelli 2 (1/1 da 2), Poggio 10 (4/5 da 2), Polini 5 (1/1, 1/1), Reani* 4 (2/4, 0/6), Capra 9 (1/5, 2/4), De Cassan* 8 (3/8, 0/2) Allenatore: Corsini S.

Tiri da 2: 21/39 - Tiri da 3: 6/20 - Tiri Liberi: 12/13 - Rimbalzi: 42 7+35 (Obouh Fegue 11) - Assist: 16 (Reani 4) - Palle Recuperate: 7 (Rossini 4) - Palle Perse: 11 (De Cassan 3)

Arbitri: Roca G., Procida A.