Serie A2 femminile, la Stella Azzurra torna dalla Sicilia con una sconfitta

L'Alma Patti vince senza faticare la gara contro la E-Gap Stella Azzurra Roma ed in vista dei play off risparmia le forze, giocando in scioltezza. Lo riferisce l'Ufficio Stampa del club pattese in un comunicato apparso sul proprio profilo Facebook.

Botteghi e compagne nella terza frazione imprimono una marcia impressionante alla gara, piazzano un break di 17 a 2 e mettono il sigillo sulla partita, facendo vedere giocate brillanti e difesa asfissiante sulle portatrici di palla.

Partita considerata finita da Miccio e socie e, negli ultimi dieci minuti, la Roma ricambia la cortesia ricevute dieci minuti prima. Infatti le ospiti, dopo essere state sotto di 29 punti, riescono, alla fine, a limitare i danni.

La partita - Grande equilibrio nel primo quarto con la squadra di casa che chiude avanti di +3, 19-16 il parziale. Nel secondo quarto la squadra di Coach Buzzanca, nonostante la stanchezza maturata nelle precedenti dodici lunghissime trasferte, accelera e va al riposo lungo sul +10, 33-23 il risultato.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga l'Alma Patti imprime il break decisivo, 17-2 il parziale, per un combinato disposto di 52-25 alla fine del terzo tempo. Nel quarto finale si attende il crollo della Stella Azzurra ed invece arriva una reazione veemente e decisa.

La frazione si chiude sul 4-20 ma insufficiente a colmare il distacco accumulato. Finisce 56-45, domenica 16 aprile, all'Arena Altero Felici la Stella Azzurra riceve Selargius per l'ultima gara di regular season. Obiettivo inderogabile mantenere la 11 piazza finale.

Il tabellino di Alma Patti-E-Gap Stella Azzurra Roma 56-45 - Parziali: 19/16 - 33/23 - 52/25 - 56/45

Alma Patti: De Giovanni 6, Botteghi 12, Moretti 7, Pilabere 6, Miccio 6, Verona 15, Bardarè, Armenti ne, Sciammetta, Sarni 4. All.Buzzanca.

E-Gap Stella Azzurra Roma: Prosperi 13, D’Arcangeli, Collovati, Brznova 3, Nikolic 9, Barbakadze 3, Zangara, Pelka 2, Bucchieri 12, Garofalo 4. All. Chimenti