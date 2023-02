Serie A2 femminile, colpo della Stella Azzurra: battuta in casa la forte Spezzina

Squadra in casa

La Stella Azzurra Roma centra il colpaccio della 20° giornata del Girone Sud della Serie A2 di basket femminile. Le ragazze di Coach Chimenti, infatti, vincono sul parquet amico, all'overtime, una bella partita, intensa ed equilibrata, contro la Cestistica Spezzina.

Finisce 58-56 per la formazione capitolina che viene agganciata nel finale del quarto periodo da Castellani, poi nel prolugamento (dove si segna col contagocce) la decide dai liberi con gli 1/2 di Bucchieri e Prosperi che regalano due punti che valgono tanto oro quanto pesano alle nerostellate.

Con questa vittoria, la sesta in stagione, le capitoline staccano di due punti la Pallacanestro Vigarano e si piazzano all'undicesimo posto della graduatoria. Brutta battuta di arresto, di contro, per la Cestistica Spezzina che vede allontanarsi il duo di testa composta da Use Empoli e Alma Patti

Il tabellino di E-Gap Stella Azzurra Roma - Cestistica Spezzina 58 - 56 dts (10-16, 26-25, 45-40, 52-52, 58-56)

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA: Prosperi* 13 (6/17, 0/1), Ndiaye NE, D'arcangeli, Collovati 5 (1/1, 1/2), Brzonova* 6 (3/6, 0/1), Nikolic* 12 (3/8, 2/7), Barbakadze 9 (4/10 da 2), Zangara, Pelka* 2 (1/3, 0/4), Bucchieri* 8 (3/10 da 2), Garofalo 3 (1/2 da 3) Allenatore: Chimenti J. Tiri da 2: 21/55 - Tiri da 3: 4/19 - Tiri Liberi: 4/8 - Rimbalzi: 50 12+38 (Barbakadze 13) - Assist: 9 (Brzonova 4) - Palle Recuperate: 12 (Nikolic 4) - Palle Perse: 18 (Garofalo 5)

CESTISTICA SPEZZINA: Nerini 4 (2/6, 0/1), Colognesi* 10 (5/12, 0/1), Templari* 12 (4/11, 0/1), Zolfanelli, Castellani* 8 (4/8, 0/3), Della Margherita 2 (1/1, 0/1), Pini NE, Delboni* 7 (2/4, 1/7), N'Guessan 11 (3/7, 1/5), Amadei* 2 (1/4, 0/1) Allenatore: Corsolini M. Tiri da 2: 22/53 - Tiri da 3: 2/20 - Tiri Liberi: 6/17 - Rimbalzi: 54 15+39 (Colognesi 14) - Assist: 10 (Colognesi 3) - Palle Recuperate: 12 (Castellani 4) - Palle Perse: 18 (Colognesi 5) Arbitri: Zanetti S., Scolaro A.