Serie A2 femminile, la Stella Azzurra Roma si ferma anche a Cagliari

Trasferta amara a Cagliari per la Stella Azzurra Roma, sconfitta dalle padrone di casa dirette rivali per la salvezza per 55-44. Inizio di partita equilibrato, con Giangrasso e Nikolic (che a fine gara risulteranno le migliori delle due squadre) a ispirare i propri attacchi, senza che nessuna squadra scappi da subito (5-5 a metà primo quarto).

Sono Striulli e Caldaro a spostare poi l'inerzia verso le sarde, che prendono vantaggio chiudendo avanti la prima frazione per 15-9. Sempre Nikolic, insieme a Barbakadze, provano a riportare vicine le romane che però trovano agguerrite padrone di casa: in un punteggio che non decolla, il Cus Cagliari con Paoletti e Gagliano sugli scudi riesce a tenere il muso avanti, aumentando addirittura il vantaggio di due unità in un secondo quarto che si chiude sul punteggio di 26-18.

Giangrasso diventa mattatrice nel terzo quarto, in cui le cagliaritane puntano ad aumentare lo scarto a favore: i tentativi di tenersi vicine firmati da Barbakadze, Pelka e Prosperi vengono progressivamente vanificati, con le padrone di casa a scollinare la doppia cifra di vantaggio, portandosi negli ultimi due minuti sul +14 (45-31) con cui inizia l'ultima frazione di gioco.

Le capitoline provano a ricucire lo strappo, ma le sarde riescono a mantenere a distanza di sicurezza la ragazze di coach Chimenti; il match si chiude con le padrone di casa che respingono gli assalti avversari, imponendosi per 55-44.

Il tabellino di CUS Cagliari - E-Gap Stella Azzurra Roma 55 - 44 (15-9, 26-18, 45-31, 55-44)

CUS CAGLIARI: Puggioni* 2 (1/2, 0/1), Paoletti 5 (1/5, 1/3), Caldaro* 6 (2/11 da 2), Venanzi NE, Brun NE, Saias 1 (0/3 da 2), Scanu NE, Giangrasso* 21 (6/8, 1/7), Gagliano 6 (3/3 da 2), Usai NE, Stawinska* 2 (1/5, 0/2), Striulli* 12 (5/12 da 2) Allenatore: Xaxa F.

Tiri da 2: 19/49 - Tiri da 3: 2/13 - Tiri Liberi: 11/17 - Rimbalzi: 44 16+28 (Caldaro 12) - Assist: 8 (Striulli 5) - Palle Recuperate: 13 (Giangrasso 3) - Palle Perse: 17 (Caldaro 4)

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA: Prosperi* 9 (3/10 da 2), D'arcangeli, Collovati* 4 (2/2 da 2), Brzonova* 3 (0/5 da 2), Nikolic* 14 (3/6, 0/3), Barbakadze 8 (3/7 da 2), Zangara, Pelka 2 (1/4 da 2), Madeddu NE, Bucchieri* 4 (2/10 da 2), Garofalo Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 14/45 - Tiri da 3: 0/4 - Tiri Liberi: 16/21 - Rimbalzi: 35 8+27 (Nikolic 15) - Assist: 9 (Brzonova 3) - Palle Recuperate: 6 (Garofalo 2) - Palle Perse: 20 (Nikolic 5) Arbitri: Ferrero Regis M., Caneva S.