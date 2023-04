Serie A2 femminile, nella battaglia di Vigarano la spunta la Stella Azzurra

La Stella Azzurra Roma pareggia la serie contro la Pallacanestro Vigarano, per le nerostellate vittoria esterna per 68-72. Come in Gara 1, grande equilibrio anche nello scontro del PalaVigarano tra le due squadre, in una serie davvero decisa sul filo degli episodi.

Prima frazione ad alto punteggio, che la Stella Azzurra chiude 43-44 in vantaggio grazie a una scatenata Nikolic (15 nei primi 20'). Nella terza frazione meglio Vigarano, che passa a condurre il match: ma la Stella Azzurra stavolta cambia il copione nel finale e nell'ultimo quarto porta la partita verso il terzo atto a Roma.

Il tabellino di Pallacanestro Vigarano - E-Gap Stella Azzurra Roma 68 - 72 (24-31, 43-44, 58-54, 68-72)

PALLACANESTRO VIGARANO: Sammartino 22 (5/8, 3/6), Edokpaigbe* 4 (2/5, 0/1), Piedel* 4 (0/4, 0/8), Conte NE, De Rosa 2 (1/2, 0/1), Perini* 12 (5/12, 0/4), Bocola* 5 (1/1, 1/2), Olajide* 19 (5/10, 2/4), Cecili NE, Calanca NE, Matteucci NE, Armillotta Allenatore: Borghi M.

Tiri da 2: 19/42 - Tiri da 3: 6/26 - Tiri Liberi: 12/18 - Rimbalzi: 39 12+27 (Perini 9) - Assist: 16 (Perini 6) - Palle Recuperate: 9 (De Rosa 3) - Palle Perse: 11 (Olajide 4)

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA: Prosperi* 15 (7/18 da 2), D'Arcangeli, Brzonova* 7 (3/3, 0/1), Nikolic* 20 (1/2, 6/10), Barbakadze 2 (0/2 da 2), Zangara, Pelka 14 (3/6, 2/5), Madeddu*, Bucchieri* 10 (3/10 da 2), Garofalo 4 (2/3, 0/1) Allenatore: Chimenti J.



Tiri da 2: 19/45 - Tiri da 3: 8/19 - Tiri Liberi: 10/21 - Rimbalzi: 49 16+33 (Prosperi 9) - Assist: 8 (Brzonova 3) - Palle Recuperate: 5 (Prosperi 1) - Palle Perse: 15 (Prosperi 4) - Cinque Falli: Bucchieri



Arbitri: Zancolo' A., Zuccolo M.