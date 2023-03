Serie A2 femminile, vittoria pesante della Stella Azzurra: battuta Roseto a domicilio

Squadra in casa

Squadra in casa Panthers Roseto

Nel recupero del Girone Sud del campionato di Serie A2 di basket femminile vittoria di misura per la Stella Azzurra Roma sul campo dell'ARAN Cucine Panthers Roseto, 62-63 il finale. Partita punto a punto al PalaMaggetti tra due squadre in lotta per la zona Playout.

La partita - parte meglio la squadra ospite, ricuciono le rosetane, poi nessuna delle due squadre riesce a strappare in maniera decisiva, è un eterno botta e risposta.

De Marchi, Lombardo e l'esperienza di Sanchez (tutte in doppia cifra) sono importanti fattori per la squadra di coach Romano, dall'altra parte Prosperi (15, top scorer di gioranta) e il duo Brzonova-Nikolic è molto concreto per la Stella Azzurra.

Decisivo il finale: Collovati segna da due, le risponde Kelly per il pareggio, ma la Stella Azzurra trova l'1/2 con Prosperi che la decide, perchè dall'altra parte il tiro di Sanchez è fuori misura. 62-63, festeggia il giovane organico capitolino.

Il tabellino di ARAN Cucine Panthers Roseto - E-Gap Stella Azzurra Roma 62 - 63 (19-17, 33-32, 49-48, 62-63)

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Micovic NE, Lombardo 10 (2/6, 2/6), Mitreva* 6 (0/2, 2/5), Polimene NE, De Marchi* 12 (4/6, 1/1), Sanchez* 12 (3/11, 1/2), Azzola NE, Schena 2 (1/3 da 2), Miccoli* 7 (2/8, 1/4), Kelly* 11 (4/11, 1/3), Ceccanti, Manfre' 2 (1/3 da 2) Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 17/50 - Tiri da 3: 8/21 - Tiri Liberi: 4/6 - Rimbalzi: 35 11+24 (Sanchez 16) - Assist: 10 (Kelly 4) - Palle Recuperate: 15 (Sanchez 6) - Palle Perse: 16 (Miccoli 5)

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA: Prosperi* 15 (4/12 da 2), D'Arcangeli 3 (0/2, 1/4), Collovati* 7 (2/2, 1/3), Brzonova* 9 (3/9, 1/1), Nikolic* 9 (1/1, 1/4), Barbakadze 4 (2/3 da 2), Zangara, Pelka 4 (2/4 da 2), Bucchieri* 6 (3/6, 0/1), Garofalo 6 (0/1, 1/1) Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 17/40 - Tiri da 3: 5/14 - Tiri Liberi: 14/17 - Rimbalzi: 41 7+34 (Barbakadze 8) - Assist: 13 (Nikolic 4) - Palle Recuperate: 9 (Bucchieri 3) - Palle Perse: 25 (Prosperi 5) Arbitri: Guercio D., Antimiani S.