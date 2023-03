Serie A2, la Stella Azzurra perde a Vigarano ma conserva il vantaggio negli scontri diretti

Nel match valido per la 23° gioranta del campionato di Serie A2 di basket femminile la Pallacanestro Vigarano supera in casa la Stella Azzurra Roma, 59-56 il finale, ma è una vittoria un po' amara: perché le emiliane non riescono a ribaltare il -7 nei confronti diretti con le ragazze di Chimenti.

Diventa dunque molto difficile il sorpasso delle nerostellate, per ottenere il fattore campo in un potenziale primo turno: in ogni caso successo psicologicamente importante per le rossonere, guidate dai 18 di Piedel.

Per Stella Azzurra seconda gara consecutiva a quota 18 per Nikolic.

La partita - Parte bene Vigarano che alla fine del primo quarto è avanti di +4, 18-14 il parziale. Ma la Stella Azzurra nel secondo quarto si dispone meglio in campo, si aggiudica la frazione, 14-18 e impatta il parziale sul 34-34 punteggio sul quale si va al riposo lungo.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Vigarano accelera di nuovo con un sofferto 13-10 chiude avanti di +3, 47-44 il terzo quarto.

Nel quarto finale è battaglia dura dove NIkolic tiene a galla la propria squadra, ma nonostante l'impegno e la sostanza realizzativa non basta. Vince la Pallacanestro Vigarano 59-56 ma, come detto, non riesce a ribaltare il -7 dell'andata.

Il tabellino di Pall. Vigarano - E-Gap Stella Azzurra Roma 59 - 56 (18-14, 34-34, 47-44, 59-56)

PALLACANESTRO VIGARANO: Sammartino 8 (0/2, 2/7), Edokpaigbe 4 (2/3, 0/1), Piedel* 18 (4/5, 3/11), Conte NE, De Rosa 1 (0/1 da 3), Perini* 9 (1/5, 0/3), Bocola* 3 (1/4 da 2), Olajide* 9 (4/8, 0/1), Cecili* 7 (3/7, 0/4), Calanca NE, Armillotta NE, Pepe NE Allenatore: Borghi M.

Tiri da 2: 15/34 - Tiri da 3: 5/28 - Tiri Liberi: 14/19 - Rimbalzi: 42 14+28 (Sammartino 9) - Assist: 11 (Perini 3) - Palle Recuperate: 5 (Sammartino 1) - Palle Perse: 16 (Perini 4)

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA: Prosperi* 10 (3/10, 0/1), Ndiaye NE, D'Arcangeli, Collovati 1 (0/1, 0/1), Brzonova* 3 (0/1, 1/1), Nikolic* 18 (7/9, 0/3), Barbakadze 4 (1/5 da 2), Pelka* 11 (3/7, 1/2), Bucchieri* 9 (3/9 da 2), Garofalo Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 17/43 - Tiri da 3: 2/9 - Tiri Liberi: 16/25 - Rimbalzi: 40 8+32 (Prosperi 9) - Assist: 6 (Nikolic 2) - Palle Recuperate: 4 (Prosperi 1) - Palle Perse: 18 (Nikolic 4) - Cinque Falli: Bucchieri



Arbitri: Giustarini I., Buoncristiani A.