Serie A2, colpo della Stella Azzurra: battuta Matelica dopo un supplementare

Un sabato del Girone Sud di Serie A2 pieno di sorprese, la principale la piazzano le ragazze della Stella Azzurra Roma. Le nerostellate superano, di misura, 59-58 l'Halley Thunder Matelica per 59-58 dopo un supplementare.

A decidere il match è la guardia di casa Pelka, col canestro della vittoria da tre punti: da non sottovalutare, in casa Stella Azzurra, i 18 punti di Nikolic e i 14 di Brzonova, che cambiano il corso del match. Per Matelica, sempre in emergenza infortuni, 16 punti di Grassia.

La partita - Parte bene la Stella Azzurra che al minuto 10 e anvati di +6, 16-10 il parziale. Parziale che resta invariato alla fine del primo tempo con la frazione che si chiude sul 13-13 per un combinato di 29-23.

Nel terzo quarto le ospiti cambiano marcia, azzerano il parziale e nei secondi finali centrano il sorpasso. La frazione si chiude sul 7-14 mentre il tabellone dell'Arena Altero Felici al minuto 30' recita Stella Azzurra 36, Matelica 37.

La quarta frazione è battaglia vera con Matelica che assapora il gusto della vittoria ma con Nikolic e Brzonova che trovano nel finale i punti necessari per andare al supplementare. Nell'overtime è ancora battaglia fino ai secondi finali quando il canestro da tre di Pelka chiude i giochi.

Per le ragazze di Chimenti una vittoria, l'ottava in stagione che vale tanto oro quanto pesa.

Il tabellino di E-Gap Stella Azzurra Roma - Halley Thunder Matelica 59 - 58 (16-10, 29-23, 36-37, 50-50, 59-58) d1ts

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA: Prosperi* 6 (3/10, 0/1), Ndiaye NE, D'arcangeli, Collovati 2 (0/1 da 2), Brzonova* 14 (4/4, 1/4), Nikolic* 18 (7/10, 0/6), Barbakadze 4 (1/5 da 2), Zangara NE, Pelka* 10 (2/2, 2/5), Bucchieri* 3 (1/3 da 2), Garofalo 2 (0/1 da 2) Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 18/36 - Tiri da 3: 3/19 - Tiri Liberi: 14/17 - Rimbalzi: 51 11+40 (Nikolic 11) - Assist: 9 (Bucchieri 4) - Palle Recuperate: 1 (Prosperi 1) - Palle Perse: 18 (Brzonova 3)

HALLEY THUNDER MATELICA: Cabrini NE, Ridolfi NE, Stronati, Celani*, Grassia M.* 16 (4/8, 2/5), Steggink 6 (2/6, 0/5), Gramaccioni* 11 (4/8, 0/3), Gonzalez* 9 (2/6, 0/6), Iob 6 (2/4 da 2), Michelini 2 (1/7, 0/1), Franciolini, Offor* 8 (3/9 da 2) Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 18/50 - Tiri da 3: 2/23 - Tiri Liberi: 16/22 - Rimbalzi: 41 17+24 (Offor 9) - Assist: 9 (Gramaccioni 3) - Palle Recuperate: 10 (Gramaccioni 4) - Palle Perse: 7 (Steggink 2) Arbitri: Curreli M., Zara M.