Serie A2, tonfo della Stella Azzurra sconfitta da Battipaglia 76-51

Netta vittoria per l'O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia che supera 76-51 la Stella Azzurra Roma. Ottima prestazione delle campane, con la novità Ferrari che ne mette 14 e Potolicchio che contribuisce con 16 punti, 12+11 per Cutrupi; per la Stella Azzurra in doppia cifra Prosperi, 11, e Brzonova, 14 punti.

La partita - Primo quarto altamente spettacolare. Le due compagini, senza indugiare in prudenza o tatticismi, partono entrambe schiacciando forte il piede sull’acceleratore. La prima metà della frazione inaugurale è sostanzialmente equilibrata: l’interessante botta e risposta tra Cutrupi e Brzonova caratterizza l’avvio regalando le prime emozioni di serata.

Al 5’, le padrone di casa sono avanti di 3 (11-8). Nella seconda metà del primo quarto, ecco il primo strappo: a firmarlo è Battipaglia che, grazie ad una splendida Ferrari (la quale si produce in un autentico show, ben 11 punti per lei nel primo periodo, con tanto di 3/3 da tre), costruisce un allungo già piuttosto significativo. Al 10’, le biancoarancio sono avanti di 13 (28-15).

Non paga di quanto fatto finora, Battipaglia spinge forte anche nella prima metà del secondo quarto: le padrone di casa, in attacco, stanno trovando soluzioni tanto spettacolari quanto efficaci distanziando sempre più una compagine capitolina che, tra l’altro, sta disputando una partita nient’affatto negativa.

La Stella Azzurra, infatti, nonostante la giovanissima età delle sue interpreti, gioca con grande intraprendenza e senza alcun timore reverenziale. Ma, come detto, le biancoarancio continuano ad allungare: al minuto 13, il vantaggio interno è di 18 lunghezze (34-16), al minuto 15 addirittura di 21 (39-18).

Dal punto di vista delle prestazioni individuali, sono Seka, Potolicchio e Cutrupi (anch’esse, come Ferrari, già in doppia cifra) da una parte e Prosperi e Bucchieri dall’altra a fare le cose migliori in questa fase. Intanto, la O.ME.P.S. Afora Givova continua a condurre saldamente nel punteggio e a dare spettacolo fino alla fine di un primo tempo ottimamente interpretato. All’intervallo lungo, le biancoarancio sono sul +19 (49-30).

Questa sera, alle padrone di casa riesce praticamente tutto. Anche nella prima metà del terzo quarto, Battipaglia è brillantissima sia in attacco che in difesa. La tripla di Chiovato, al minuto, 26, vale un +31 che è più di un’ipoteca sul successo finale (64-33).

Della cosa, evidentemente (ed inconsciamente), si convincono anche le padrone di casa che, nella parte conclusiva della frazione, rallentano vistosamente contendendo alle ospiti, tenaci ed orgogliose (e con Brzonova e Nikolic in evidenza) di recuperare 10 lunghezze.

Davvero apprezzabile l’atteggiamento della compagine capitolina che continua a tessera la sua partita con coraggio e determinazione ammirevoli. Al 30’, le padrone di casa hanno ancora (e comunque) 21 punti di vantaggio (65-44).

Per non correre rischi, le ragazze di coach Maslarinos iniziano l’ultimo quarto a spron battuto: Ferrari (eccellente la sua prova) regala giocate di qualità che deliziano il pubblico presente, mentre Chiovato e Zanetti, entrambe autrici di una prestazione di personalità, ritoccano, con 7 e 5 punti all’attivo, i record personali di segnature in A2.

Al minuto 35, sul +28 (74-46), è fatta per una Battipaglia che, negli istanti conclusivi, può limitarsi a gestire l’ampio margine che ha messo da parte fino al suono della sirena conclusiva che chiude la contesa sul punteggio di 76-51. Top scorer del match la solita Potolicchio (16 punti).

Molto bene, tra le padrone di casa, anche Ferrari e Seka (14 punti ciascuna) nonché Cutrupi (12 punti ed 11 rimbalzi per lei). Tra le fila ospiti, di qualità le prestazioni di Brzonova e della ex Prosperi (14 ed 11 punti, rispettivamente).

Il tabellino di O.ME.P.S. Afora Givova Battipaglia - E-Gap Stella Azzurra Roma 76 - 51 (28-15, 49-30, 65-44, 76-51)

O.ME.P.S. AFORA GIVOVA BATTIPAGLIA: Lombardi, Seka 14 (3/7, 1/4), Crudo NE, Castelli 2 (1/3, 0/1), Potolicchio* 16 (4/7, 2/4), Franova, Catarozzo, Zanetti* 5 (2/7 da 2), Cutrupi* 12 (6/13 da 2), Chiovato F. 7 (2/3, 1/2), Milani* 6 (1/3, 1/3), Ferrari Calabro* 14 (1/2, 4/6) Allenatore: Maslarinos V.

Tiri da 2: 20/47 - Tiri da 3: 9/24 - Tiri Liberi: 9/16 - Rimbalzi: 50 14+36 (Cutrupi 11) - Assist: 16 (Seka 5) - Palle Recuperate: 13 (Seka 3) - Palle Perse: 12 (Ferrari Calabro 4)

E-GAP STELLA AZZURRA ROMA: Prosperi* 11 (3/12 da 2), D'Arcangeli, Collovati* 2 (1/2, 0/1), Brzonova* 14 (3/4, 2/3), Nikolic* 4 (0/3, 1/6), Barbakadze 5 (2/5, 0/1), Zangara, Pelka 3 (0/1, 1/1), Bucchieri* 9 (3/7, 0/1), Garofalo 3 (0/2, 1/2) Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 12/38 - Tiri da 3: 5/19 - Tiri Liberi: 12/18 - Rimbalzi: 35 7+28 (Nikolic 9) - Assist: 4 (Bucchieri 2) - Palle Recuperate: 6 (Prosperi 1) - Palle Perse: 17 (Barbakadze 3) Arbitri: Agnese V., Manganiello A.