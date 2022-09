Serie A2 femminile, bella vittoria della Stella Azzurra Roma contro la VelcoFin Vicenza

La Women APU Libertas Delser Udine ha vinto il 1° WomenAPU FVG Basketball Tournament, alla Bella Italia Arena, all’interno del Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro.

Le Volpi di coach Massimo Riga hanno battuto anche la Futurosa Forna Trieste per 70-66 nell’ultima partita della tre giorni lignanese, che ha visto protagoniste, oltre alle due formazioni del Friuli Venezia Giulia, anche la Velcofin Vicenza e la Stella Azzurra Roma.

Stella Azzurra Roma che, in vista del prossimo campionato di Serie A2 di basket femminile, ha ricavato importanti indicazioni per la fase finale della preparazione.

Le ragazze della Stella Nation hanno disputato tre incontri perdendo 62-47 con la Futurosa Trieste, compagine neo promossa in A2 e 80-56 contro la corazzata Women Apu Udine, squadra che non fa mistero di ambire alla promozione in Serie A.

Vittoria, invece, nel terzo incontro, contro la VelcoFin Vicenza disputato nel pomeriggio di domenica 25 settembre, con le ragazze romane vittoriose per 68-62, 20-9, 36-27, 51-38 la progressione dei parziali.

Una bella affermazione al termine di una gara intensa dove la Stella Azzurra ha preso il comando sin dal primo quarto rintuzzando, con grinta e coraggio, la rimonta finale delle venete.