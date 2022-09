Serie A2 femminile, Stella Azzurra Roma sconfitta in amichevole dalla Futurosa Trieste

Prosegue senza sosta la Preseason della E-Gap Stella Azzurra Roma di Basket femminile che, a meno di quindici giorni dall'avvio del campionato, prova a mettere fiato nei polmoni e minuti nelle gambe.

L'occasione perfetta si è palesata nell'ambito del Primo Women APU FVG Basketball Tournament, un quadrangolare che, nel fine settimana a cavallo tra il 23 ed il 25 settembre, mette a confronto la squadra romana con Futurosa Trieste, Women APU Udine ed AS Vicenza.

Le ragazze della Stella Azzurra Roma, nello specifico, hanno affrontato un'altra neo-promossa, la Futurosa Trieste ricavando importanti indicazioni per il proseguimento della preparazione.

Al termine di quaranta minuti intensi hanno vinto le triestine per 67-42, 19-13, 31-20, 49-35 la progressione dei parziali.

La partita - Parte meglio la Futurosa Forna Trieste di coach Andrea Mura, con Miccoli e capitan Sammartini che piazzano 32 punti in coppia. Dall’altra parte, pur impegnandosi molto, la Stella Azzurra Roma fatica in fase di realizzazione sprecando al tempo diversi possessi, alla fine saranno 18 le palle perse per le romane.

Nel corso del match, giuliane sempre in controllo, con rotazioni ampie.